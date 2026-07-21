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"Guerra Traduzida" na Rádio Observador. Passamos em revista os destaques dos jornais russos com a Laura Figueiredo. E começamos então, Laura, com a Rússia que realizou um exercício militar com artilharia a 74 km da costa britânica.

A informação é avançada pelo Ministério Britânico da Defesa, que, em comunicado, adianta que um navio de guerra russo realizou ontem um exercício militar naval com artilharia real a cerca de 40 milhas náuticas, os tais 74 km, a sul de Plymouth, na costa britânica. De acordo com a imprensa internacional, o navio tem escoltado petroleiros da chamada Frota Fantasma Russa pelo Canal da Mancha. O departamento governamental britânico confirma que o exercício foi monitorizado por um navio do Reino Unido e que a Marinha continua a acompanhar de perto as atividades da embarcação e também está pronta para proteger a segurança nacional. As relações entre o Reino Unido e a Rússia têm sofrido algumas tensões, não só devido ao apoio de Londres a Kiev, mas também a incidentes com navios russos no Canal da Mancha e na costa britânica.

Já as autoridades de Belgorod estão a tomar medidas de emergência na sequência de um ataque ucraniano a uma barragem.

De acordo com a agência de notícias estatal russa, a TASS, as autoridades da região estão a implementar medidas de emergência para estabilizar a situação no reservatório de água. As autoridades afirmam que a situação está totalmente sob controle e que não existem riscos iminentes para a segurança da população que vive nas proximidades. O governo regional está também a trabalhar em estreita cooperação com a empresa estatal federal proprietária da barragem de Belgorod, com o objetivo de coordenar os trabalhos de engenharia, inspecionar a integridade da infraestrutura e conter eventuais impactos decorrentes do ataque ucraniano. As autoridades russas reiteram o compromisso de manter a monitorização contínua dos níveis de água no rio Seversky Donets e de assegurar todas as ações preventivas para proteger a população e a infraestrutura crítica local.

E Laura, a Coreia do Norte reforçou o apoio à Rússia e prometeu aprofundar a aliança com Moscovo.

A posição foi anunciada depois de um encontro entre a ministra dos Negócios Estrangeiros norte-coreana e o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov. No final das conversações, os dois governos garantiram ter renovado a vontade política inabalável de acelerar o desenvolvimento das relações bilaterais a longo prazo e em diversas áreas, segundo a imprensa russa. A ministra norte-coreana reiterou este tal apoio inabalável às políticas internas e externas da Federação Russa, afirmando que estas visam eliminar as causas profundas do conflito na Ucrânia e defender a soberania, a integridade territorial e a justiça internacional. Em contrapartida, a Rússia expressou apoio total aos esforços da Coreia do Norte para proteger a sua soberania e segurança.

Terminamos com uma notícia que dá conta de que antigos responsáveis alemães e russos reuniram-se num encontro secreto no Azerbaijão, isto para discutir o fim da guerra na Ucrânia.

A informação foi divulgada pelo presidente do Azerbaijão durante uma conferência de imprensa em Berlim com o chanceler alemão. O governante afirma que antigos altos responsáveis alemães e russos reuniram-secretamente em Baku para discutir formas de acabar com a guerra na Ucrânia, deixando claro que o território do Azerbaijão foi utilizado para este encontro sem o conhecimento do presidente. A delegação alemã incluía, alegadamente, o antigo chefe de gabinete da chanceler Angela Merkel e também o antigo ministro presidente do Estado de Brandemburgo. Do lado russo, terão participado o presidente do Conselho dos Direitos Humanos, junto de Vladimir Putin, o antigo vice-primeiro ministro da Rússia e também atual presidente do Conselho de Administração da empresa estatal de gás Gazprom.

Fica por aqui a edição desta terça-feira com a jornalista Laura Figueiredo. A "Guerra Traduzida" está de regresso amanhã.