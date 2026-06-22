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"Guerra Traduzida" na Rádio Observador, espaço em que trazemos os destaques da imprensa ucraniana e também da imprensa russa. Hoje, com a jornalista Laura Figueiredo. Laura, boa noite.

Boa noite.

Começamos pela imprensa ucraniana. O presidente ucraniano acusa a Rússia de assassinatos injustificados.

Uma acusação de Volodymyr Zelensky na sequência dos mais recentes ataques desta última noite e madrugada, que provocaram pelo menos cinco mortos e vários feridos. O presidente ucraniano aponta que os ataques aconteceram no mesmo dia em que a Rússia assinala o aniversário 85 da invasão da União Soviética pela Alemanha Nazi, e questiona, por isso, se o regime de Vladimir Putin está a comemorar com bombardeamentos mortais em Sumy e em Zaporíjia. O líder ucraniano adianta que na província de Sumy três pessoas morreram, incluindo uma criança. Já em Zaporíjia, duas pessoas morreram durante os ataques da noite. Zelensky lamenta também outras vítimas em Odessa, Kherson, Donetsk e Kharkiv. Já em Chernihiv, registraram-se também novos ataques contra as instalações de produção de energia.

E os Estados Unidos estão dispostos a conceder uma licença à Ucrânia para produzir mísseis Patriot.

Uma novidade avançada pelo presidente ucraniano numa entrevista à televisão da Ucrânia. Zelensky revelou que a equipe norte-americana reagiu pela primeira vez de forma positiva à questão da licença. O líder ucraniano explica que, anteriormente, a resposta era sempre: "Bem, não sabemos, talvez, vamos ver". Sendo que desta vez, Washington garantiu que vai mesmo resolver o problema. Enquanto se discutem os últimos detalhes sobre a questão, Zelensky explica que, através de um acordo recente com a Alemanha, a Ucrânia prevê receber cerca de 600 mísseis do sistema de defesa aérea Patriot, fabricados na Alemanha, graças à licença concedida por Washington a Berlim.

Laura, atualmente, a Ucrânia produz internamente 95% dos drones que são utilizados pelas forças militares do país.

É uma informação avançada pelo Ministério da Defesa da Ucrânia. De acordo com o jornal "New Voice of Ukraine", este marco histórico reflete o crescimento explosivo da indústria tecnológica militar do país, que em 2025 viu pela primeira vez a compra de sistemas não tripulados superar a aquisição de munições convencionais. Nos primeiros cinco meses deste ano, as forças ucranianas receberam 485 mil drones e outros equipamentos através da plataforma Dotchain. Este modelo de mercado permite que os próprios militares no terreno tomem as decisões diretas sobre as compras, adaptando assim a produção às necessidades. De acordo com fontes militares, esta autonomia produtiva é crucial para mitigar a vantagem russa em termos de efetivos e de recursos tradicionais.

E tempo ainda para falar da Rússia, que atacou navios de carga no Mar Negro. Morreu um marinheiro egípcio.

De acordo com o "The Kyiv Independent", as tropas russas atacaram três navios de carga civis e de bandeira estrangeira no Mar Negro. O ataque aconteceu durante a madrugada. Fez, pelo menos, um morto. O navio que transportava grão com a bandeira do Panamá foi o mais atingido. Um cozinheiro egípcio de 58 anos morreu. Foi também ainda necessário retirar desse navio oito tripulantes de nacionalidade turca e indiana. Outros dois navios com bandeiras de Belize e Palau também foram atacados, mas sofreram danos menores.

E são estas as principais notícias dos jornais ucranianos. Voltamos a seguir com a imprensa russa.