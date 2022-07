Marçal Grilo: "Pedido de desculpas de Pedro Nuno Santos foi um acto de humilhação muito deprimente"

Eduardo Marçal Grilo refere que Pedro Nuno Santos "deixou de merecer a confiança do país e do PM". "Costa sai fragilizado e vai negociar com o PSD numa situação de quase inferioridade", refere.