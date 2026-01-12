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Meio-dia. Jornal do Meio Dia com a edição do Luís Soares. Luís, o primeiro-ministro voltou a sair em defesa da Ministra da Saúde. Luís Montenegro diz que as notícias de caos no SNS não refletem o trabalho diário dos profissionais do setor.

Foi durante o discurso que fez na inauguração da sede da Direção Executiva do SNS, juntamente e lado a lado com Ana Paula Martins. A acompanhar estas declarações esteve a repórter do Observador, Maria Rego, agora em direto. Maria, Luís Montenegro recusa essa ideia de que se vive uma situação de caos na saúde.

Nem de caos, nem de crise. Luís Montenegro discursou nesta inauguração da sede executiva do Serviço Nacional de Saúde e durante este discurso fala de uma percepção que se criou nas ondas noticiosas e que não existe no dia a dia corrente dos profissionais de saúde.

Somos, em todos os dias, confrontados com uma percepção de caos, de crise, de problema permanente. Eu não quero com isto diminuir os casos na base dos quais esta percepção é criada. O que eu tenho a obrigação, em nome também dos prestadores de serviços, dos profissionais, é de dizer que, felizmente para todos nós, isso não é a realidade, que os tais mais de 150 mil atos diários dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde enfrentam todos os dias.

Declarações de Luís Montenegro, que abriu o discurso com um profundo reconhecimento aos profissionais de saúde. Também na mesma linha, agradeceu Ana Paula Martins, que diz ser competente pro cargo de Ministra da Saúde.

Quero, nesta ocasião, deixar muito claro o meu compromisso de acompanhamento com a senhora Ministra da Saúde, que é um acompanhamento diário. Como já aqui foi destacado, a senhora Ministra da Saúde tem evidenciado um nível de competência e resistência notáveis, numa altura onde é muito bom que se perceba que é mesmo assim que se gera saúde.

A gestão da saúde de Ana Paula Martins, elogiada por Luís Montenegro. Esta inauguração contou com várias caras conhecidas, entre eles o diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde. Aos jornalistas, Álvaro Almeida comentou o excesso em Portugal, entendendo os números como normais face à altura do ano.

A gripe causa geralmente excesso de mortalidade. Portanto, as causas concretas, a dimensão, tudo isso são questões que só poderão ser analisadas a posteriori, coisa que faremos quando tivermos os dados necessários.

Palavras de Álvaro Almeida, à margem da inauguração da sede executiva do SNS. Deixar uma última nota de que nem o primeiro-ministro, nem a Ministra da Saúde prestaram declarações à comunicação social.

Maria Rego aqui em direto, ela que acompanhou esse discurso de Luís Montenegro na inauguração da sede da Direção Executiva do SNS, com Luís Montenegro a sair novamente em defesa de Ana Paula Martins e também a avaliar o estado do SNS.

Vamos olhar para as presidenciais. João Cotrim de Figueiredo não exclui apoiar André Ventura numa eventual segunda volta contra António José Seguro.

Isto, claro, caso não fique entre os dois mais votados no dia 18 de janeiro. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal respondeu desta forma ao desafio lançado por André Ventura, que anunciou que votaria em qualquer candidato que avançasse para uma eventual segunda volta contra Seguro. Apesar de dizer que está confiante de que vai estar na segunda volta, Cotrim diz que nesta altura não exclui qualquer possibilidade.

Não excluo qualquer candidato, mas terei que fazer uma reflexão profunda sobre que candidato estamos a falar. O André Ventura dos últimos quatro dias eu ainda não conheci. Quer dizer que se mudou o discurso e parece, esse sim, um político diferente.

Mas admitiria votar em André Ventura, se for contra Seguro?

Teria que fazer uma reflexão tão grande, não excluo ninguém.

André Ventura está diferente, diz João Cotrim Figueiredo esta manhã numa visita ao Mercado Municipal do Fundão, onde admitiu que talvez sinta algum nervosismo por parte dos outros adversários.

Talvez sim. Esqueceram-se de olhar pra mim, esqueceram-se de que quando eu digo que tenho possibilidade de ir à segunda volta é porque acho mesmo que tenho e que deviam ter levado isso a sério. Acordaram agora, tão um bocadinho desorientados.

João Cotrim Figueiredo, em declarações aos jornalistas esta manhã no Mercado Municipal do Fundão, em resposta à pergunta sobre se gostaria de ter o apoio dos restantes candidatos à direita, se passar à segunda volta, Cotrim de Figueiredo acha que isso não será necessário.

E estas declarações de Cotrim de Figueiredo mereceram já a resposta do candidato Luís Marques Mendes.

Foi durante uma ação de campanha em Paredes, Marques Mendes deixou resposta ao candidato liberal Miguel Viterbo Dias.

Sim, a aproveitar essa declaração de João Cotrim Figueiredo para lançar críticas ao candidato apoiado pela IL, diz que ao dizer isto, Cotrim de Figueiredo está, ele próprio, a admitir que não vai estar numa segunda volta.

Cotrim Figueiredo, ao dizer o que disse, está no fundo a reconhecer que não vai à segunda volta. Está a reconhecer. E portanto, está a reconhecer aquilo que muita gente diz, que um voto na candidatura da Iniciativa Liberal é um voto inútil. Inútil, porque não vai passar na segunda volta, porque não vai ganhar. O que há de novo no dia de hoje é ser o próprio candidato a reconhecer aquilo que muita gente tem dito. Um voto na candidatura da Iniciativa Liberal é, na prática, um voto inútil, porque ele próprio está a reconhecer que não vai passar na segunda volta. Eu, ao contrário, tive aqui, comecei por vos dizer. Foi das coisas que disse logo de manhã aqui a uma pessoa que me abordou. Eu estou a programar, houve uma pessoa que me abordou dizendo: "Só falta uma semana". Eu disse: "Não, não, faltam quatro semanas."

Luís Marques Mendes a apontar para essa segunda volta, a dizer que já tem na cabeça o planeamento da campanha eleitoral da segunda ronda destas eleições presidenciais. Disse também que desconhece qualquer manobra para pressionar os militantes do PSD a votar na candidatura de Marques Mendes, uma acusação também feita por João Cotrim de Figueiredo, e insiste nessa mensagem de que está preparado para uma segunda volta, sem admitir sequer a possibilidade de eventuais apoios a outro candidato. Luís Marques Mendes esteve de visita a um mercado em Paredes, com poucas pessoas, mas ainda assim a ouvir alguns apoios, mas também reparos sobre a atividade do governo, claro, sobre o setor da saúde.

Miguel Vitor Dias, aqui em direto, ele que acompanhou esta resposta de Marques Mendes a Cotrim de Figueiredo, a dizer, Marques Mendes, que com estas declarações, Cotrim de Figueiredo está a reconhecer que não vai estar na segunda volta das presidenciais. Quanto a António José Seguro, conta agora com um apoio oficial, o de Pedro Nuno Santos.

O antigo líder do PS recorreu esta manhã às redes sociais para deixar elogios e declarar apoio a António José Seguro. Pedro Nuno Santos revela que está contente com o apoio do PS ao candidato, em especial por se tratar precisamente de Seguro. Diz que o socialista tem qualidades que o tornam consensual e acredita mesmo que terá convencido os mais céticos, sobretudo pela forma como avançou sem esperar pela aprovação de ninguém. Pedro Nuno Santos estabelece ainda diferenças face a outros candidatos presidenciais. Diz que Seguro tem a experiência que Gouveia e Melo não tem, a independência face ao governo que Marques Mendes não tem, o compromisso com a defesa da Constituição que André Ventura e Cotrim de Figueiredo nunca terão e ainda a possibilidade de vencer que os restantes candidatos à esquerda não têm. Por isso, Pedro Nuno Santos apela ao voto a António José Seguro.

Que já reagiu, diz que está contente por receber o apoio de Pedro Nuno Santos, mas sublinha que a sua candidatura é livre e independente.

Lembra que o apoio do ex-secretário-geral do PS não é o único que recebeu nos últimos dias, mas no final de uma arruada em Barcelos, o socialista disse que cada apoio que recebe o deixa feliz.

Claro que eu fico contente com esse apoio e tem-se somado a vários apoios que têm existido em todo o país. Ainda ontem viram um ex-deputado do CDS a dar-me o apoio em Viana do Castelo, uma ex-deputada do PSD a dar-me o apoio em Matosinhos. Cada vez há mais pessoas que se somam a esta candidatura. Uns vêm da esquerda, outros vêm do centro, outros vêm da direita e outros não vêm de quadrantes políticos absolutamente nenhuns.

António José Seguro faz também questão de sublinhar que protagoniza uma candidatura não partidária.

Eu é que sou o candidato.

Mas conta com ele?

Obrigado. Vamos lá ver. Uma coisa são os apoios que chegam. Agora, a minha candidatura é a minha candidatura. Eu disse no dia 15 de junho uma coisa muito simples e que tenho mantido ao longo desta campanha toda: eu sou livre, vivo sem amarras, não fiz acordo absolutamente com ninguém e, portanto, é assim que vai continuar até o final e vai ser o meu mandato. O meu mandato vai ser também exercido assim.

António José Seguro insiste também que é o candidato moderado, em melhor posição de chegar à segunda volta. Uma referência, diz António José Seguro, a Luís Marques Mendes.

E de visita à Feira de Espinho, Gouveia e Melo acredita que pode fazer uma boa equipa com Luís Montenegro, mas alerta que não vai deixar de ser exigente com o governo.

Foi na terra natal do primeiro-ministro. O almirante lembra a experiência a gerir equipas na Marinha para defender que vai conseguir ter uma boa relação com Luís Montenegro, se for eleito presidente.

Vai ser boa, certamente. Não há motivos para não ser boa. Agora, uma boa relação não significa uma falta de exigência. Eu tenho a opinião e continuo a defender essa opinião. Um presidente que exige uma boa governação, ajuda a própria governação, porque muitas vezes nós quando temos que passar uma barreira, superamo-nos. E a presidência é essa barreira. Representa a população, representa o povo e ao exigir uma boa governação, obriga o governo a ser melhor. Portanto, não é contra o governo.

Declarações de Gouveia e Melo aos jornalistas de visita a Espinho. O almirante alerta que o governo tem de estar ciente dos tempos difíceis que podem estar a chegar e ter coragem para falar à população em tempos de crise.

Vamos analisar tudo isto já de seguida, numa edição especial de A Caminho de Belém. Para já, e numa altura em que passam 10 minutos do meio-dia, Luís, que outras notícias vão marcando a atualidade?

Uma pessoa está desaparecida na Praia Fluvial da Rede, na freguesia de Vila Marim, em Mesão Frio, distrito de Vila Real. Isto depois do automóvel em que seguia se ter despistado e caído à água. Fonte do Comando Sub-regional do Douro disse à agência Lusa que o alerta para este acidente foi dado por volta das 9:00. O aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, cancelou vários voos esta manhã devido a uma tempestade de neve e gelo. Uma situação que pode manter-se ao longo do dia num dos maiores aeroportos da Europa. A Alemanha está desde a semana passada a ser afetada pela neve e ventos fortes, o que está a condicionar aeroportos, escolas e outros serviços. O número de espectadores dos cinemas portugueses atingiu no ano passado o valor mais baixo do século, isto se excluirmos o período da pandemia. São dados divulgados hoje pelo Instituto de Cinema e Audiovisual e também pelo INE. O ano passado foram ao cinema cerca de 11 milhões de pessoas, é uma descida de 8,2% face a 2024. As bilheteiras registaram 70,5 milhões de euros, é quase menos 4% do que no ano anterior.

Luís Soares e o Jornal do Meio-Dia.