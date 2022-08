Incêndio na Serra da Estrela dado como dominado, mas Proteção civil teme reacendimentos nas próximas horas

Como consequência do incêndio, há registo de um total de 6 pessoas assistidas. Ainda neste jornal, ouvimos a antevisão do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição ao jogo de amanhã contra o Vizela.