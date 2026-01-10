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Vamos atualizar a informação. Notícias das 17 horas com José Rafael Lopes e José Henrique Gouveia e Melo ataca Seguro e acusa o antigo líder do PS de cinismo. São críticas que chegam no dia em que Rui Rio apareceu na campanha para atirar aos populismos.

Em Vila Nova de Famalicão, o mandatário nacional do almirante falou pela primeira vez. Rui Rio não poupa nas críticas e atira aos candidatos que considera populistas. Gouveia e Melo continua o rol de críticas na véspera do voto em mobilidade. Nadine Soares.

Em Famalicão, Rui Rio falou pela primeira vez na campanha. O mandatário nacional da candidatura de Gouveia e Melo não poupa nas críticas e começa com António José Seguro.

Percebo que o melhor presidente da República é o que tem coragem, não é aquele que consegue falar mais tempo sem dizer nada. Aqueles que conseguem falar mais tempo sem dizer nada, são excelentes para fazer discurso em casamentos, em batizados e em despedidas de solteiro.

E a André Ventura deixa o recado.

O presidente da República também não é aquele que grita as tiradas mais populistas. Tem que ser um homem sério e um homem responsável. Não é aquele que faz aumentar as audiências televisivas, porque o Palácio de Belém ainda não é a Casa dos Segredos.

Cuthro de Figueiredo também não fica de fora da mira de Rui Rio.

Não é o melhor presidente da República aquele que é um candidato do tanto faz, porque nós temos candidatos que tanto faz estarem no Parlamento Europeu como estarem na Presidência da República.

Neste almoço com apoiantes, Gouveia e Melo continuou o rol de ataque para acusar o antigo líder do PS de cinismo.

O que é mais cínico e que tem a ver com o centrão dos interesses, é que houve candidatos que, no passado, atacaram os seus próprios partidos, falando em interesses escondidos nos partidos, e essas pessoas que foram atacadas, estão agora unidas num casamento de conveniência a ajudarem o candidato. E não consigo perceber, porque eu não sou cínico.

E critica a aposta de Cutri Figueiredo no eleitorado mais velho.

Vejo muitos candidatos, nesta fase, a irem ver os lares de idosos, com as preocupações de visitar esses lares agora, mas durante anos no sistema político não tiveram a preocupação de resolver problemas.

Sem se esquecer também no final, ainda do adversário Marques Mendes.

Portugal precisa verdadeiramente de quem queira saber o país, não queira servir-se do país e quem tenha consciente do momento difícil que nós estamos a viver.

As linhas de ataque do discurso de Gouveia e Melo na véspera do voto em mobilidade.

Um trabalho da jornalista Nadine Soares, que acompanha a caravana do almirante Gouveia e Melo.

E o número dois do governo entrou na campanha de Marques Mendes para avisar que a verdadeira corrida começa agora.

Paulo Rangel desvaloriza as sondagens divulgadas nesta altura da campanha eleitoral, em Vila Verde, no distrito de Braga. O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que os adversários estão preocupados com o que não devem e que a fase decisiva começa agora. O número dois do governo entrou na campanha para pedir confiança e colocar gel nos pulsos dos adversários.

Vou ouvindo, ao longo desta semana que passou, uns zunzuns de que: "Ai, agora há este que está à frente, agora há este que está atrás". É bom que se entretenham a contar as décimas. Para nós, essa ginga jorra em que andam cinco para cima e cinco para baixo, ora engordam, ora emagrece.

E avisa dentro e fora da campanha que a corrida final só começa agora.

Esta semana que acabou foi apenas e só a semana do aquecimento. E agora não tenham dúvidas, o nosso sprinter Luís Marques Mendes vai disparar.

Também no tiro aos adversários, Paulo Rangel mete os pontos nos Is, juntando desde logo os candidatos do centro.

Este não é o tempo dos Venturas. Este também não pode ser o tempo das aventuras. Não uma aventura, mas uma aventura liberal.

E depois os da direita.

O voto em António José Seguro é igual ao voto no almirante Gouveia e Melo. São dois votos em branco.

E por isso, na hora do apelo ao voto antecipado, Marques Mendes pede:

Não pensem tanto em partidos ou em ideologias. Qual é o que está mais bem preparado?

Luís Marques Mendes no almoço-comício em Vila Verde com Paulo Rangel e o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes. Jornalista Miguel Viterbo Dias, que está a acompanhar a caravana de Luís Marques Mendes.

E Catarina Martins voltou a criticar os adversários à direita e deixa um apelo ao voto em quem faz este país.

Numa referência à própria candidatura, no maior evento da campanha até o momento, não faltou demonstração de apoio por parte dos bloquistas, com o novo coordenador do partido José Manuel Pureza e a ex-líder Mariana Mortágua na plateia. Catarina Martins garante que uma presença forte da esquerda eleva a campanha presidencial.

Amanhã e no próximo domingo, esqueçam os candidatos do costume. Votem pela esperança de quem trabalha. Votem por quem faz este país. Já pensaram o que seria desta campanha sem a esquerda? Selvageria e lama. Se há trabalho na campanha, se há saúde, se há habitação, é porque há esquerda.

Declarações de Catarina Martins num encontro com apoiantes no Instituto Superior Técnico, aqui um registo da Agência Lusa. A candidata presidencial lembrou ainda Maria Lourdes Pintasilgo para apelar a um voto com coragem por parte dos eleitores.

Na atualidade internacional, milhares de agricultores irlandeses e espanhóis protestaram hoje contra o acordo da União Europeia com o Mercosul.

Os protestos aconteceram em Athlone, no centro da Irlanda, e em Ourense, na Galiza. Os agricultores estão contra o acordo de comércio livre entre a União Europeia e os países membros do Mercosul. Consideram o acordo como prejudicial, tanto para o setor primário como para os consumidores. O governo irlandês opôs-se oficialmente a este acordo, aprovado ontem pela Comissão Europeia e que será assinado, de acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Argentina, no Paraguai, a 17 de janeiro.