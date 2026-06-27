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Ora, 9 horas em ponto. Jornal das 9, com edição da jornalista Beatriz Félix. Beatriz, foi sentido um novo sismo na Venezuela, com epicentro a 76 quilômetros de Caracas.

E a uma profundidade de 35 quilômetros, atingiu a costa da região de Aragua, teve magnitude 5,6 na escala de Richter, é o que avança a agência Reuters. Este novo abalo foi registrado numa altura em que o país ainda está a recuperar do impacto dos dois sismos gêmeos que afetaram o país nesta quarta-feira. O alerta para este último foi dado perto das 15h30, hora da Venezuela. Os dois sismos que atingiram o país na quarta-feira tinham magnitude 7,5 e 7,2. Na sequência deles, até o momento, o número de mortos já ultrapassa os 1400, dos quais 41 são portugueses ou lusodescendentes. Há também outras 3200 pessoas que ficaram feridas e 3100 desalojadas. São números provisórios e que podem aumentar nas próximas horas.

E os Estados Unidos vão enviar um novo lote de apoio militar à Venezuela.

É uma notícia avançada pela Sky News. Um conjunto de cinco aviões da Força Aérea Norte-Americana vai começar este sábado a operação de transporte para a Venezuela de uma unidade de contingência pronta a operar no terreno. Essa unidade militar vai apoiar o governo venezuelano na recuperação dos aeroportos e na gestão do tráfego aéreo para que a aviação possa voltar ao normal no país. Em simultâneo, vão seguir também para a Venezuela mais duas equipes norte-americanas de busca e salvamento, bem como mais um helicóptero.

E José Luís Carneiro diz que é importante uma boa articulação entre a Proteção Civil e a Organização das Nações Unidas para acudir quem precisa de ajuda na Venezuela.

O secretário-geral do PS diz que a chave é a coordenação, especialmente no que diz respeito aos primeiros momentos. Em Viseu, o líder do PS diz que a prioridade tem que ser a gestão dos meios que existem no terreno. Ainda assim, não fecha a porta a um reforço. Contudo, diz José Luís Carneiro que o primeiro momento tem que ser de articulação de esforços no terreno.

Nestas primeiras horas, o mais importante é a boa coordenação entre forças e serviços da Proteção Civil, quer da Proteção Civil europeia, quer da Proteção Civil nacional. E sublinho, porque não se tem falado desse tema, a articulação com as Nações Unidas. E agora a grande questão está em garantir a boa integração de meios e sermos capazes de reforçar os meios à medida que as necessidades o vão justificando.

Nesse sentido, José Luís Carneiro propôs também ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, que convocasse a Comissão Nacional de Proteção Civil para que se possa articular com os diferentes ministérios. O secretário-geral socialista diz ainda que há toda a disponibilidade do PS na Assembleia da República e também no Parlamento Europeu para apoiar as autoridades portuguesas a responderem de forma eficaz à tragédia.

E Portugal vai sentir uma nova onda de calor já a partir de quinta-feira.

A capital vai chegar aos 40 graus de dia, aos 26 de noite, por causa de uma corrente de ar quente que vai ficar mesmo por cima do país, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Esperam-se muitas madrugadas tropicais já a partir desta quinta-feira, em que a temperatura mínima não vai descer abaixo dos 20 graus e nas horas mais quentes da tarde, as regiões do Ribatejo e Alentejo interior vão estar acima dos 42 graus. Lá fora, o calor também tem batido recordes por toda a Europa. O último foi atingido hoje pela República Checa. Os termômetros chegaram aos 40,6 graus em Praga. Foi o maior calor alguma vez sentido neste país.

E no desporto, daqui a poucas horas, Portugal mede forças contra a Colômbia à procura de garantir o primeiro lugar do grupo.

Portugal já está apurado para a fase eliminar do Campeonato do Mundo, mas em jogo está ainda o primeiro lugar. Na conferência de imprensa antes do jogo, Roberto Martínez alertou para o ambiente mais hostil em que o jogo vai decorrer em Miami, cidade com uma grande presença de adeptos colombianos.

Num mundial é muito importante e nós controlamos as emoções muito bem. Amanhã precisamos de fazer isso. Provavelmente, o primeiro jogo neste mundial que jogamos fora de casa. Aqui em Miami, os adeptos, há um número muito elevado torcendo pela Colômbia, então também é um bom desafio para nós.

Roberto Martínez, na conferência de imprensa antes do jogo. O técnico da seleção portuguesa abordou ainda os treinos adiados por causa do alerta para tempestades.

Os jogadores estão preparados para o aspecto físico e o desafio de jogar na relva, que é uma relva diferente da relva que nós jogamos na Europa. E tudo aquilo que preparamos foi preparado desde o primeiro dia que chegamos aos Estados Unidos. Então é o contrário. Se há um jogo que tivemos tempo para preparar, foi este.

São as palavras de Roberto Martínez. O Portugal-Colômbia começa mais logo. O pontapé inicial está marcado para a meia-noite e meia e como já tem sido hábito, no Terreiro do Paço, está um ecrã gigante a transmitir os jogos de Portugal. E é lá que está o repórter da Rádio Observador, Miguel Pina Andrade. E é para lá que vamos em direto neste jornal para medir o pulso ao ambiente. Miguel, boa noite. Há uma forte presença de adeptos colombianos, não é verdade?

É isso mesmo, Beatriz. Boa noite. Vieram cedo para marcar o lugar. Estão posicionados o mais perto possível do ecrã gigante. Ainda são algumas dezenas, têm bandeiras, estão vestidos a rigor e vão fazendo a festa aqui no Terreiro do Paço. Há pouco falava com um destes adeptos, German Henrique, já está há cinco anos em Portugal. Acredita que a Colômbia vai vencer por 2x1, com gol de Luis Díaz, antigo Futebol Clube do Porto. Na Colômbia, há vários jogadores que atuaram em Portugal e para German Henrique, isso pode ser uma vantagem.

Acho que eles já vêm com experiência. Tem que ver que os jogadores com quem estão a jogar o encontro, sabem como estão a jogar, como são suas técnicas, como estão a mover-se no campo. Acho que em Colombia estamos a ganhar, porque eles já têm o conhecimento. Temos uma vantagem, porque sabemos, mas em Colômbia não está jogando nenhum português. Então nós temos a vantagem.

Conhecer bem o adversário pode ser uma vantagem. É o que defende o adepto German Enrique, que se vir a seleção colombiana eliminada, já sabe por quem é que vai torcer.

Portugal é minha casa, Portugal é o meu coração. Inclusive, não é possível conseguir uma camiseta que tenha as duas cores. Por mim, eu celebro qualquer dos gols. Gol da Colômbia, gol de Portugal, eu vou celebrar qualquer.

Um coração dividido do adepto colombiano German Enrique. Já se veem também, Beatriz, muitos adeptos portugueses, mas há um que se destaca: é Alberto Esperança. Tem uma bicicleta com 11 bandeiras de Portugal que simbolizam algo muito maior que o futebol.

Não há história nenhuma. É ser português.

E o que é isso, ser português?

Ser português é termos orgulho na nossa seleção.

Sobre o jogo de hoje, Alberto Esperança espera uma melhor prestação de Portugal e, por isso, antevê uma vitória.

Estão lá pra jogar a bola. No primeiro jogo, não estavam lá pra jogar a bola, pareciam que estavam de férias. No segundo jogo, já mostraram alguma coisa, mas hoje vai ser difícil. Vão ter que mostrar mais.

Qual é a perspectiva pro jogo de hoje?

Vai ser difícil, mas vamos ganhar.

Por quanto?

Talvez 2 x 1.

Quem que marca os gols?

O Ronaldo tem que mostrar e João Félix.

O adepto Alberto Esperança, que já fez uma promessa se Portugal vencer o Mundial de Futebol deste ano.

Se Portugal ganhar o Mundial, vou com a bicicleta com as bandeiras, vou à Fátima.

Alberto Esperança, um dos muitos adeptos presentes aqui no Terreiro do Paço. O ambiente está a aquecer. Neste momento, destacam-se mais as camisolas amarelas da Colômbia em frente ao ecrã gigante que vai transmitir o jogo. Torne-se também, Beatriz, de algumas dezenas de adeptos ingleses aqui presentes. Isto porque daqui a menos de uma hora vai ser transmitido o jogo do grupo L entre o Panamá e a Inglaterra. É às 10 da noite.

E as apostas vão se fazendo. Tu por aí vais continuar, Miguel, à espera de que comece este Portugal-Colômbia. É por aí que vais ficar rodeado de portugueses e colombianos.

E agora com nove minutos para lá das 9 da noite, que outras notícias marcam a atualidade, agora de âmbito local.

E começamos em Oeiras. A praia de Santo Amaro já foi reaberta a banhos. Esteve interdita desde a semana passada devido a um foco de poluição na Ribeira da Laje. A interdição foi levantada pela Delegada de Saúde e a Agência Portuguesa do Ambiente, que diz que o incidente teve origem numa rutura numa conduta da empresa Tratamento de Resíduos e provocou uma descarga a 6 km da praia. Nas Caldas da Rainha, um projeto conjunto da Unidade Local de Saúde do Oeste e da Associação Nacional de Farmácias, que foi distinguido. O projeto recebeu o prêmio Impulso 2026 do Ministério da Saúde, uma iniciativa que cria uma rede de farmácias comunitárias para monitorizar as infeções respiratórias em tempo real, através de dados clínicos e testes rápidos. O projeto ajuda também a melhorar a gestão dos serviços de saúde e a reduzir a pressão nas urgências. A Câmara Municipal de Estarreja entregou 49 bolsas de estudo do ensino superior. Trinta destas bolsas são renovadas, as restantes são novas. Cada uma tem valor mensal de até 125 € durante 10 meses. Em contrapartida, os bolseiros têm de realizar 80 horas anuais do serviço comunitário em projetos da autarquia. Em Sesimbra, quatro autarcas do Conselho desvincularam-se das listas do Partido Socialista para exercer os mandatos de forma independente. Uma decisão que surge após a recente eleição da nova liderança da Comissão Política Concelhia, na semana passada. Os vereadores afirmam que não se reveem na orientação e métodos da nova liderança socialista no Conselho e explicam que as divergências são irreconciliáveis. Seguimos com a Câmara de Póvoa de Varzim, que impôs condicionamentos de trânsito para as festas de São Pedro, que decorrem até ao dia 5 de julho, entre amanhã e depois de amanhã. Há restrições em várias ruas centrais, bem como limitações na circulação e no estacionamento. São medidas que se aplicam também ao próximo fim de semana. E fechamos em Rio Maior. Começa hoje o Campeonato do Mundo de Polo Aquático Masculino Sub18, o maior evento desportivo alguma vez realizado no Conselho. Uma competição que decorre na Piscina Olímpica e junta mais de 400 atletas de 20 seleções. A entrada é gratuita, com estreia de Portugal marcada para amanhã, frente ao Canadá, pelas 19h30. A final está marcada para 4 de julho.

E é o ponto final no Jornal das Nove, edição da jornalista Beatriz Félix.