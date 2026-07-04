Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

As notícias com Hugo Fortunato de Oliveira. Está dominado o incêndio de Setúbal. O fogo teve origem numa viatura e alastrou-se depois a uma zona de mato, à Agência Lusa. Fonte da Proteção Civil diz que o incêndio foi dado como dominado à 01:00. De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, o fogo causou 10 feridos ligeiros, oito bombeiros e dois civis. Além dos feridos, este incêndio chegou a obrigar a evacuação de 25 habitações. Um total de 60 pessoas foram retiradas de casa, ainda que por precaução. Mais acima do mapa, continua em curso o incêndio de Vouzela, em Viseu. Este é um incêndio que lava há quase 48 horas. Deflagrou na madrugada de quinta-feira em Vouzela e propagou-se depois para os conselhos de Oliveira de Frades, Tondela e Águeda. Em Tondela, o incêndio foi, no entanto, circunscrito e a A25, que chegou a estar cortada entre os nós de Vouzela e Reigoso, foi reaberta ainda antes da meia-noite. Informação confirmada pela Proteção Civil e pela GNR de Viseu à Agência Lusa. No incêndio de Vouzela, nove pessoas ficaram feridas, duas das quais com gravidade, um homem de 55 anos com queimaduras de segundo e terceiro grau e outro de 34, com traumatismo craniano, após uma queda de uma carrinho que transportava água para combater o fogo. Ambos foram transportados de helicóptero pelo INEM para os hospitais da região. O líder do Chega pede ao primeiro-ministro que apreenda com os erros do passado, isto na gestão dos fogos rurais. André Ventura esteve numa conferência em Lisboa. O líder do Chega criticou a deslocação de Luís Montenegro ao Canadá para assistir ao jogo de Portugal numa altura crítica para os incêndios no país.

Não é uma boa imagem o país estar a arder e o primeiro-ministro estar fora do país, seja em festas de futebol, seja em festas do Pontal. Não é uma boa imagem. E as pessoas não gostam disso, nem gostam de sentir que aqueles que têm a obrigação de os representar, mas sobretudo de coordenar esforços da administração pública, estão numa festa qualquer ou num evento qualquer, por mais relevante que ele seja do ponto de vista simbólico e do ponto de vista nacional.

A posição de André Ventura, o líder do partido Chega, sobre a deslocação de Luís Montenegro ao Mundial para ver o jogo. Já sobre Portugal ter acionado o mecanismo europeu de proteção civil devido aos incêndios, André Ventura diz que é o reconhecimento do primeiro-ministro de que no ano passado fez as coisas malfeitas. A Proteção Civil subiu para o nível máximo o estado de prontidão dos meios de combate a incêndios para as regiões centro e sul do país. O comandante operacional nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, diz que a decisão se deve às previsões para o estado do tempo durante as próximas horas.

As condições meteorológicas que eu referi fizeram com que, durante a reunião do Centro de Coordenação Operacional, que decorreu hoje pelas 10h30, tivesse sido decretado o nível três de empenhamento para a zona mais a norte e toda a faixa central do território nacional esteja em nível quatro de empenhamento, o mais severo, o mais grave de uma escala de quatro, bem como também o Algarve, que está também em nível de empenhamento nível quatro. Para isto, foram decretados um conjunto de pré-posicionamento de meios de reforço de nível nacional, bem como o pré-posicionamento de meios de reforço sub-regionais.

O reforço de meios, Mário Silvestre, o comandante operacional nacional da Proteção Civil, na conferência de imprensa da Proteção Civil, ao início da noite desta sexta-feira. No norte, o estado de prontidão também aumentou do nível dois para o nível três. O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana pede maior rigor e responsabilidade aos responsáveis políticos, após as acusações de eleitoralismo feitas pelo líder do Partido Socialista. José Luís Carneiro acusou o governo de estar a guardar casas prontas para as entregar apenas no futuro ciclo eleitoral. Durante uma visita a 10 moradias em Azinheira dos Barros, no Conselho de Grândola, o líder socialista afirmou que os imóveis estão concluídos há dois anos e aguardam função social. Em resposta, o IRU esclarece agora que as casas em questão não se destinam à habitação permanente. Ao contrário do que foi alegado, estes alojamentos integram a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário e servem para acolher de forma transitória pessoas em situação de vulnerabilidade, como vítimas de violência doméstica, tráfico humano ou pessoas em condição de sem-abrigo. O Instituto Público sublinha ainda que a entrada em funcionamento destas habitações, destas casas, depende de certificação da Segurança Social e da existência de uma entidade gestora. Esta resposta do IRU está em linha com as justificações da Secretária de Estado da Ação Social, que classificou as acusações do PS, do líder do PS, José Luís Carneiro, como completamente infundadas. Na atualidade internacional, o Supremo Tribunal Federal do Brasil estendeu a prisão domiciliária humanitária de Jair Bolsonaro. A decisão foi assinada pelo juiz Alexandre de Moraes, que atendeu ao pedido da defesa do antigo presidente brasileiro, Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado em 2022, cumpre prisão domiciliária desde março, na sequência de problemas de saúde. O tribunal considerou que continuam a existir condições, razões humanitárias para manter essa medida, sem fixar, no entanto Um novo prazo para a revisão da decisão. Na mesma determinação, o STF ordenou ainda a apreensão das armas de fogo registradas em nome de Bolsonaro e deu 48 horas ao antigo presidente do Brasil para entregar o armamento pessoal. Na Venezuela, subiu para 2645 o número de vítimas mortais provocadas pelo duplo sismo que atingiu o país na semana passada. O último balanço das autoridades venezuelanas dá ainda conta de mais de 12,6 mil feridos. Num comunicado publicado nas redes sociais, o presidente do Parlamento da Venezuela, Jorge Rodríguez, adianta também que cerca de 15 mil pessoas ficaram desalojadas. Quanto ao número de desaparecidos, os dados continuam a ser incertos. As autoridades evitam divulgar um balanço oficial, mas as Nações Unidas estimam que o número de pessoas desaparecidas ronde as 50 mil. Também o número de portugueses e lusodescendentes mortos subiu esta sexta-feira para 89. Segundo o mais recente balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros, há ainda registro de 60 desaparecidos. Entre as 89 vítimas mortais, 77 tinham também nacionalidade venezuelana. Do total, 17 eram crianças e 72 eram adultos. Rumamos ainda neste jornal às Américas para falarmos sobre o mundial. Acabou o sonho para Cabo Verde neste campeonato do mundo. Os Tubarões Azuis foram eliminados pelos atuais campeões em título, mas a Argentina precisou ir a prolongamento para vencer Cabo Verde. Após 120 minutos de futebol em Miami, a seleção de Messi venceu por 3 x 2 e está nos oitavos de final. Agora vai encontrar o Egito nesta reta final dos 16 avos. Colômbia e Gana jogam a segunda parte por esta altura, com uma vantagem para os cafeteros. Defrontam-se para conquistar o último lugar nos oitavos, esse último bilhete para a fase seguinte. A acompanhar esta partida está o Diogo Varela, aqui comigo em estúdio. Diogo, como está a ser esta segunda parte?

Para já, Hugo, mantém-se essa vantagem colombiana que vem ainda do primeiro tempo, na altura ao minuto 14, com o gol de Jhon Arias, assistido pelo sportingista Luís Suárez. Também em campo está o médio Richard Rios, ele que pertence ao Benfica, portanto os dois jogadores colombianos, quer de Sporting, quer de Benfica, agora em campo do lado da Colômbia. Quanto ao Gana, também já veio do banco Fatawu, ele que chegou a passar no Sporting Clube de Portugal, já tenta levar a seleção de Carlos Queiroz ao empate nesta altura, com praticamente 75 minutos cumpridos no Missouri. A Colômbia mantém-se a vencer, Hugo, ainda que o Gana nesta fase vá tendo mais bola, a Colômbia procura o contra-ataque.

O balanço desta segunda parte até o momento, numa altura em que Colômbia ganha vantagem frente ao Gana de Carlos Queiroz. A informação é atualizada daqui a meia hora. Por agora, está feito este jornal.