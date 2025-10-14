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Seis horas. As notícias com Diana Rosa.

Os partidos políticos reúnem-se hoje para fazer uma avaliação dos resultados das eleições autárquicas. A comissão permanente do PSD reúne-se quando for 10:30 e no final do encontro, a vice-presidente do partido, Leonor Beleza, vai fazer uma declaração aos jornalistas. Sozinhos e em coligações, os sociais-democratas têm o maior número de presidentes de câmara eleitos, são 136, de acordo com os resultados provisórios do Ministério da Administração Interna, sendo que em 109 conselhos vão governar com maioria absoluta. Quanto à Comissão Política Nacional do PS, reúne-se esta noite para analisar os resultados e também para clarificar a posição do partido sobre o orçamento do Estado para o próximo ano. A reunião vai decorrer na sede do partido em Lisboa. Nas eleições autárquicas deste domingo, o PS deixou de ser a principal força autárquica em Portugal, ficou com a presidência de 128 câmaras, menos 21 do que nas eleições anteriores. Como disse, reunido vai estar também o PCP. Juntam-se os membros do Comitê Central do partido, que voltou a perder autarquias, em particular nas capitais de distrito. As conclusões da reunião vão ser apresentadas em conferência de imprensa pelo secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, às 18h, na Soeiro Pereira Gomes, sede do partido. Ainda no rescaldo das autárquicas, Pedro Nuno Santos deixou o aviso: o Chega não sofreu nenhuma retração nestas eleições. Numa publicação no Instagram, o ex-secretário-geral do PS afasta qualquer tipo de ilusões, alerta que as autárquicas não são legislativas e considera, por isso, um erro que os outros partidos relaxem a pensar que o Chega perdeu o eleitorado. Pedro Nuno Santos lembra que os dois atos eleitorais têm natureza distinta. Considera, no entanto, que André Ventura cometeu um erro demasiado grande quando elevou a fasquia para conseguir várias autarquias, mostrando desconhecimento do funcionamento do poder local. Em Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Menezes não fecha a porta a diálogos, nem com o PS, nem com o Chega. Uma posição manifestada em declarações aqui na Rádio Observador, na primeira entrevista depois da vitória. Luís Filipe Menezes diz que apesar da larga maioria na Assembleia Municipal e com empate de vereadores com o PS, não exclui entendimentos com outros partidos.

Nós temos uma postura aberta. Já no passado aconteceu em circunstâncias semelhantes e nós iremos dialogar com os autarcas do Partido Socialista, com o autarca que foi eleito Chega, que aliás parece uma pessoa muito cordata, com um discurso muito construtivo. Eu não tenho preferência por ninguém, mas eu tenho como metodologia dialogar com os dois partidos previamente.

Luís Filipe Menezes, o presidente da Câmara eleito de Vila Nova de Gaia, aqui no Explicador, destaca a vitória do PSD em seis das 24 freguesias de Vila Nova de Gaia. E das autárquicas para as presidenciais, Henrique Gouveia e Melo volta a aparecer em primeiro lugar numa sondagem. Marques Mendes está em segundo lugar nas intenções de voto e António José Seguro encosta André Ventura ao quarto lugar. É um estudo da Pitagórica para o JN, TSF, TVI e CNN Portugal. A três meses da corrida a Belém, o almirante aparece à frente com 26,9%, a mais de seis décimas de Luís Marques Mendes. António José Seguro fica ligeiramente atrás, com 18,4%, e André Ventura com metade das intenções de voto de Gouveia e Melo. Numa eventual segunda volta, o almirante venceria todos os candidatos. Ventura não conseguiria melhor do que um quarto lugar à primeira e perderia com todos os candidatos na segunda volta. A Câmara de Lisboa ainda não constituiu o Fundo Municipal de Apoio às Vítimas do Acidente do Elevador da Glória. É uma informação avançada pelo vice-presidente da autarquia, Filipe Anacoreta Correia, diz que neste momento não se verifica esta necessidade, já que as seguradoras estão a suportar todas as despesas. O vice-presidente da autarquia falava no final de uma reunião extraordinária para atualização das informações sobre o acidente. Esteve presente também o presidente da Câmara, Carlos Moedas, mas não quis prestar declarações aos jornalistas. O descarrilamento do Elevador da Glória, sob gestão da empresa municipal da Carris, aconteceu no dia 3 de setembro, provocou 16 vítimas mortais, duas dezenas de feridos entre portugueses e estrangeiros. Na atualidade internacional, Donald Trump confirma: vai encontrar-se com Volodymyr Zelensky na próxima sexta-feira. De acordo com o presidente dos Estados Unidos, os dois vão reunir-se na Casa Branca, em Washington DC. O líder norte-americano deu essa confirmação a bordo do Air Force One, o avião presidencial que o transportou de Israel, onde assinou o acordo de cessar-fogo, para os Estados Unidos. Nesta reunião com Zelensky vão ser discutidas uma série de medidas. Vai haver encontros também com representantes de empresas de armamento e com membros do Congresso. O principal tema será a defesa antiaérea da Ucrânia, mas também o setor da energia, que, de resto, tem sido atacado recorrentemente pela Rússia. Portugal pode garantir já hoje o apuramento para o Mundial de Futebol do próximo ano. A Seleção Nacional recebe a Hungria. Se vencer a partida e se a Armênia empatar ou perder contra a Irlanda, a equipa das Quinas carimba o passaporte para a nona presença numa fase final de um campeonato do mundo. Ontem, em conferência de imprensa na televisão, o selecionador nacional Roberto Martínez diz que os jogadores estão calmos, com muita energia para vencer a partida de hoje contra a seleção húngara.

O aspeto emocional é importante em todos os jogos, mas acho que o grupo está calmo, está muito focado, está a trabalhar muito bem e também percebe a força que nós temos quando jogar em casa. O jogo contra a Irlanda, há uma energia no ambiente que o jogador fica com muita vontade de voltar lá.

Vitinha também esteve presente nesta conferência de imprensa. O jogador português diz que o facto de a Seleção poder carimbar já o apuramento para o Mundial dá uma maior motivação à equipa.

Felizmente, criamos esse hábito de estar presente nas fases finais, mas não é fácil. E nós amanhã sabemos que temos uma grande oportunidade de o carimbar desde já e fazer o estágio de novembro mais tranquilos, por assim dizer, se bem que nós queremos sempre ganhar. Por isso, uma grande oportunidade para amanhã carimbar já a qualificação e estamos bem cientes disso e vamos dar tudo por isso.

O Portugal-Hungria está agendado para hoje às 19:45, no Estádio do Alvalade, em Lisboa, um jogo que pode garantir a qualificação para a fase final do Mundial de 2026 de futebol. A partida vai ter análise e relato em direto aqui na Rádio Observador, numa emissão especial a partir das 19:25. Tem relato do Miguel Cordeiro e do Manuel Conceição Carvalho, comentários de Gabriela Alves, João Castro e Pedro Henriques. Uma emissão conduzida pelo José Rafael Lopes.