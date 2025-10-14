Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

São oito horas. As notícias na Rádio Observador, com o jornalista Luís Soares. Dois dias depois das eleições autárquicas, PSD, PS e PCP reúnem-se hoje para analisar os resultados. Os sociais-democratas são os primeiros a reunir.

Logo de manhã, a partir das 10h30, a Comissão Permanente Nacional do PSD concentra-se num hotel em Lisboa, depois da vitória nas eleições autárquicas. No final, a vice-presidente do partido, Leonor Beleza, vai fazer uma declaração aos jornalistas. Durante a tarde, é a vez do Comité Central do PCP analisar os resultados das eleições autárquicas. Paulo Raimundo vai apresentar as conclusões da reunião ao fim da tarde, depois da CDU ter perdido sete câmaras municipais. Já a Comissão Política Nacional do PS tem encontro marcado para logo à noite, na sede do partido. Para além dos resultados das autárquicas, também o orçamento de Estado vai estar em cima da mesa.

Isto numa altura em que o PSD acredita que Luís Montenegro sai destas eleições com a liderança muito reforçada. Já no PS, há duas versões. Alguns socialistas olham para as autárquicas como um balão de oxigénio, outros começam a pressionar José Luís Carneiro.

Os resultados das eleições autárquicas estão assim a ter um impacto diferente dentro dos aparelhos do PS e do PSD. Se Luís Montenegro sai com mais força, José Luís Carneiro começa a ser questionado pela oposição interna. Rui Casanova.

Começamos com Luís Montenegro. Os membros do PSD ouvidos pelo Observador falam numa vitória a Cavaco nestas autárquicas. É uma alusão ao fato de ter sido o último primeiro-ministro social-democrata a vencer umas autárquicas, um feito que, de resto, o próprio Luís Montenegro destacou na noite eleitoral. Ou seja, contas feitas e votos contados, o PSD acredita que tem pela frente um ciclo longo no poder, depois daquilo que os sociais-democratas descrevem como uma vitória em toda a linha.

O PSD considera também que a vitória nas autárquicas pode funcionar como um aviso para José Luís Carneiro e André Ventura, sobretudo no próximo desafio, o orçamento de Estado.

Os membros do PSD falam numa demonstração de força por parte do partido e acreditam que, daqui para a frente, os líderes do PS e Chega, os dois maiores partidos da oposição, vão pensar duas vezes antes de criar novas crises políticas. O orçamento de Estado, como dizias, Luís, vai ser o primeiro teste do algodão a isso mesmo. Há outra conclusão: a vitória de Carlos Moedas em Lisboa e Pedro Duarte no Porto significa que a estratégia nacional do PSD está a ser compreendida pelos eleitores portugueses e a dar bons resultados. Isto porque os dois candidatos e presidentes eleitos seguiram o discurso de Luís Montenegro, sobretudo ao nível da segurança e imigração.

E passamos agora para o PS. José Luís Carneiro afirmou que o PS voltou, mas, Rui, dentro do partido há quem não tenha ficado propriamente convencido disso.

Sim, os mais críticos não compram esta narrativa de que o PS teve um bom resultado nas autárquicas, uma narrativa proclamada pelo secretário-geral socialista na noite eleitoral. É certo que até há algum sentimento de alívio e de recuperação face às legislativas. Um deputado do PS ouvido pelo Observador diz mesmo que os resultados libertam o partido do trauma das legislativas. Outro dirigente acredita que os números permitem olhar para o futuro e fala mesmo num balão de oxigénio. Mas este otimismo não é de todo unânime dentro do partido. Por exemplo, Pedro Costa, membro da direção do PS, foi muito crítico numa entrevista que deu ontem aqui à Rádio Observador, sobretudo em relação à estratégia seguida por Alexandra Leitão para tentar vencer a Câmara de Lisboa. Este socialista defende uma reflexão e um debate interno para encontrar um caminho comum, uma posição também defendida por Mariana Vieira da Silva, ex-ministra socialista, numa entrevista que deu ontem à Renascença.

Mas apesar das críticas, Rui, para já não há ameaças à atual liderança de José Luís Carneiro.

Um crítico de José Luís Carneiro ouvido pelo Observador diz que se o PS for por esse caminho, será muito negativo para o partido. Portanto, a mensagem neste momento é a seguinte: nada de aventuras. Não há eleições à vista no calendário regular, além das presidenciais, e também nesta fase ninguém pensa para já posicionar-se como alternativa a José Luís Carneiro. Certo é que os mais críticos consideram que o resultado destas autárquicas dá algum material a esses mesmos mais críticos para começarem a marcar terreno, se assim o entenderem.

Rui Casanova, e um resumo das várias informações recolhidas pelo Observador, isto no rescaldo das eleições autárquicas, tanto no PS como no PSD.

E continuamos no PS, porque Pedro Nuno Santos alerta que a ideia de que o Chega saiu derrotado das autárquicas é errada. O antigo líder socialista defende também que as autárquicas não podem ser comparadas às legislativas.

Afirma que não houve nenhuma retração do Chega e que o país não deve ter essa ilusão. O ex-líder do PS considera também que André Ventura cometeu um erro, elevou a fasquia e definiu como objetivo eleger um grande número de autarquias. Pedro Nuno Santos considera que, desta forma, André Ventura mostrou que não conhece como funciona o poder local. Nesta nota, o ex-líder socialista afirma também que não faz sentido comparar diretamente o resultado das autárquicas com o das legislativas. Diz que é comparar alhos com bugalhos. Pedro Nuno Santos sublinha que são duas eleições de natureza distinta e com temas diferentes.

Luís, com os votos das autárquicas contados, importa olhar para a futura liderança da Associação Nacional de Municípios. Pedro Santana Lopes não exclui uma candidatura à presidência deste órgão, que volta a pertencer ao PSD.

O PS tinha a presidência da associação desde 2013, mas perdeu-a nestas eleições autárquicas, era até aqui liderada por Luísa Salgueiro. Agora a presidência passa para o PSD, uma vez que foi o partido a somar mais câmaras municipais. Entrevistado ontem à noite no canal NOW, Pedro Santana Lopes lança-se na corrida para a liderança.

Talvez, há muita coisa a bater o pé ao governo para lutar. Nomeadamente, a melhoria das condições de vida dos que trabalham nos municípios. Imenso. E, portanto, o governo devia legislar neste sentido Eu posso ajudar nessa tarefa de fazer os trabalhos necessários para convencer o governo a adotar medidas que eu já sei que são mesmo precisas e os meus colegas concordam, quero ver se o consigo fazer. Não me passa pela cabeça.

Estava disponível para isso.

Não, isso estar disponível, parece que me estou a oferecer para um cargo. Não, eu agora ainda tenho que tomar posse outra vez como presidente da Câmara da Figueira, mas é uma hipótese.

É uma hipótese, a candidatura ao cargo de presidente da Associação Nacional de Municípios, admite Pedro Santana Lopes. Na noite eleitoral, Luís Montenegro destacou a importância de o PSD ter a presidência deste organismo.

As eleições deste domingo são também o tema do Explicador. Vamos ouvir Ricardo Araújo, eleito presidente na Câmara Municipal de Guimarães e na comissão de inquérito recebemos Ricardo Leão, reeleito presidente da Câmara de Loures. Das autárquicas passamos para as presidenciais. Henrique Gouveia e Melo volta a aparecer em primeiro na mais recente sondagem, Marques Mendes fica em segundo e António José Seguro em terceiro, à frente de André Ventura.

Conclusões de uma sondagem da Pitagórica, divulgada ontem à noite pela TVI e pela CNN Portugal. Gouveia e Melo aparece em primeiro com quase 27% das intenções de voto, seguido de Luís Marques Mendes com 20%. Ao contrário da sondagem publicada no domingo, António José Seguro aparece em terceiro lugar com 18%, André Ventura em quarto com cerca de 14%. No quinto lugar está o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, com 9%. António Filipe com 2,5% e Catarina Martins com 1,9% aparecem no final da tabela, atrás mesmo de Rui Tavares, que não é, no entanto, candidato oficial.

Luís, a sondagem mostra também que numa eventual segunda volta, Gouveia e Melo consegue o melhor resultado contra André Ventura.

Alcança 63% das intenções de voto, contra 15% do líder do CHEGA. De resto, também Marques Mendes consegue superar e muito André Ventura numa segunda volta, assim como António José Seguro. Gouveia e Melo vence qualquer um dos outros candidatos numa segunda volta. Contra Marques Mendes, o almirante obtém 42% face a 37% do antigo líder do PSD. Contra António José Seguro, Gouveia e Melo atinge os 44% face aos 37% do antigo líder do PS.

E vamos ao futebol. Portugal joga hoje em Alvalade com a Hungria e pode garantir já o apuramento para o Mundial 2026. Roberto Martínez promete muita energia e vontade de garantir já o acesso à competição.

E para isso a seleção tem que vencer a Hungria e esperar que a Arménia perca ou empate no terreno da Irlanda. Se isso acontecer, Portugal carimba desde já o passaporte para a nona presença numa fase final de um campeonato do mundo. O selecionador nacional Roberto Martínez promete determinação para avançar já para o Mundial.

O aspeto emocional é importante em todos os jogos, mas acho que o grupo está calmo, está muito focado, está a trabalhar muito bem e também percebe a força que nós temos quando jogar em casa. O jogo contra a Irlanda, há uma energia no ambiente que o jogador fica com muita vontade de voltar lá.

Roberto Martínez na conferência de imprensa do Portugal-Hungria, na antevisão deste jogo, um jogo que está marcado para às 14h45. Tem relato e comentários em direto aqui na Rádio Observador. Quem já garantiu o apuramento para o Mundial do próximo ano foi Cabo Verde. Os Tubarões Azuis venceram a seleção do Eswatini por 3x0. Marcelo Rebelo de Sousa já felicitou o presidente de Cabo Verde pela qualificação inédita.

São agora 08h09, Luís, antes de conhecermos o tema do contracorrente de hoje, que notícias marcam a atualidade?

Israel quer que o Hamas devolva os corpos dos reféns mortos até o fim do dia de hoje. O governo israelita acusa o grupo palestiniano de não cumprir os compromissos assumidos no âmbito do acordo de cessar-fogo. De acordo com os mediadores envolvidos nas negociações, o Hamas está a sentir dificuldades em localizar todos os cadáveres, daí a demora na entrega dos corpos dos reféns. Entretanto, Donald Trump vira atenções para a Ucrânia e confirma um novo encontro com Volodymyr Zelensky na Casa Branca, que vai ser na sexta-feira. O presidente norte-americano repete que quer acabar com a guerra no leste da Europa. Na rede social X, Zelensky escreve que o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos em Gaza dá mais esperança de paz. Destaque também para a França e a crise política. Sébastien Lecornu, o primeiro-ministro reconduzido, apresenta-se hoje na Assembleia Nacional, no mesmo dia em que enfrenta também uma moção de censura. Antes, na primeira reunião do Conselho de Ministros, o novo governo vai apresentar a proposta do orçamento de Estado para o próximo ano. A associação ambientalista Zero alerta que 160 mil toneladas de resíduos elétricos e eletrónicos poluíram o ambiente em Portugal no ano passado. Dados divulgados a propósito do Dia Internacional de Resíduos de Equipamentos Elétricos, que se assinala hoje. Também a Eletrão, a Associação de Gestão de Resíduos, alerta para os insuficientes hábitos de separação e de recolha de resíduos elétricos. Alerta que continuam a comprometer os objetivos nacionais. E foram as eleições marcadas por polémicas que sobrevivem até hoje. Estou a falar das presidenciais de 1986, as únicas que até agora foram a uma segunda volta.

E que são o foco do mais recente podcast Plus do Observador. O terceiro episódio é terça, já está disponível.

E uma das histórias com versões mais contraditórias é o apoio que a máquina de Mário Soares terá dado à campanha de Maria de Lourdes Pintasilgo.

Na biografia de Pintasilgo, "Uma História para o Futuro", de Luísa Beltrão e Barry Hutton, conta-se que um candidato rival não identificado tinha tentado ajudá-la a não se retirar da campanha por falta de dinheiro. No mesmo livro, Vítor Alves, o homem que antes tinha encarregado de convencer Pintasilgo a não ser sequer candidata, garante que houve quem tivesse prometido à antiga primeira-ministra cobrir as despesas da campanha para que ela não tivesse de desistir, mas não revela quem o fez. Em contrapartida, esta versão dos acontecimentos apresentada por António Campos é abertamente contestada por Rodrigo Sousa e Castro, porta-voz de Pintasilgo.

Completamente mentira. Isso foi divulgado por um senhor que é um aldrabão político, e eu digo aldrabão com todas as letras, porque ele ainda está vivo. Sempre foi um grande aldrabão. Ele não teve nenhum papel na campanha da Pintasilgo.

Um trecho deste terceiro episódio da série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria e guiões do jornalista Miguel Santos Carrapatoso.

Há um novo episódio todas as semanas, à terça, mas se for assinante Standard ou Premium do Observador, já sabe que tem acesso antecipado à série completa.