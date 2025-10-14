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A Faro são 91. As notícias com Luís Soares. E começamos com as eleições autárquicas. PSD, PS e PCP reúnem-se hoje para analisar os resultados da noite eleitoral, numa altura em que Luís Montenegro vê a liderança reforçada e José Luís Carneiro começa a ser pressionado internamente.

A Comissão Permanente Nacional do PSD é a primeira a reunir-se. Este órgão marcou o encontro para as 10h30, num hotel em Lisboa. No final, a vice-presidente do partido, Leonor Beleza, vai fazer uma declaração aos jornalistas. Isto dois dias depois do PSD ter vencido as eleições autárquicas. Durante a tarde, é a vez do Comitê Central do PCP se reunir para analisar os resultados das eleições autárquicas. Paulo Raimundo vai apresentar as conclusões da reunião numa conferência de imprensa marcada para as 18h. A Comissão Política Nacional do PS reúne-se à noite no Largo do Rato. No caso dos socialistas, também vai estar em cima da mesa a posição do partido em relação ao orçamento do próximo ano.

O núcleo duro de Luís Montenegro considera que a vitória lhe dá margem para pressionar a oposição no PS, há quem comece a pressionar José Luís Carneiro.

São informações apuradas pelo Observador, ainda no rescaldo da noite eleitoral de domingo. PS e PSD estão em fases completamente diferentes e o resultado das autárquicas evidencia isso mesmo. Começamos, Rui Casanova, com o impacto dessas eleições no PSD. Há quem fale numa vitória à Cavaco.

Uma alusão ao fato de ter sido o último primeiro-ministro do PSD a vencer umas eleições autárquicas. Um feito que o próprio Luís Montenegro destacou na noite eleitoral. Ou seja, o PSD fala numa vitória em toda a linha. Os sociais-democratas ouvidos pelo Observador acreditam que, contas feitas, têm pela frente um ciclo longo no poder, sem crises. Assim sendo, o PSD defende também que essa demonstração de força pode funcionar como um aviso para a oposição, nomeadamente José Luís Carneiro e André Ventura. Os líderes do PS e CHEGA vão pensar duas vezes antes de criar novas crises políticas daqui para frente, é o que acredita o PSD, e o orçamento do Estado vai ser o primeiro teste do algodão a isso mesmo. Há outra conclusão: a vitória de Carlos Moedas em Lisboa e Pedro Duarte no Porto significa que a estratégia nacional do PSD está a ser compreendida, e bem recebida, e também a dar bons resultados. Isso porque os dois candidatos seguiram o discurso de Luís Montenegro, sobretudo ao nível da segurança e imigração. O PSD conseguiu assim as duas maiores autarquias do país.

E do lado do PS, há visões diferentes sobre a noite eleitoral.

Sim, alguns socialistas ouvidos pelo Observador falam em alívio e recuperação face ao trauma das legislativas. Consideram também que as eleições foram um balão de oxigênio e que permitem olhar para o futuro. Mas outros recusam seguir esta narrativa de José Luís Carneiro, de que o PS teve um bom resultado no domingo. Os mais críticos não compram esta ideia. Por exemplo, Pedro Costa, que faz parte da direção do PS, foi muito crítico numa entrevista que deu ontem à Rádio Observador. Defende uma reflexão e debate internos para encontrar um caminho comum, algo também defendido pela ex-ministra socialista Mariana Vieira da Silva, ontem numa entrevista à Renascença.

Ainda assim, Rui, não há para já ameaças à atual liderança de José Luís Carneiro, até porque os socialistas acreditam que esse pode ser um mau caminho.

Nada de aventuras, é a mensagem atualmente. Um crítico ouvido pelo Observador diz que se o PS for por aí, vai ser muito negativo para o partido. Tirando as presidenciais, não há eleições à vista no calendário regular e, para já, ninguém pensa posicionar-se como alternativa a José Luís Carneiro. Certo é que os mais críticos veem os resultados autárquicos de domingo como material para utilizar contra José Luís Carneiro, caso comecem a preparar terreno.

E Rui Casanova, aqui com o impacto das eleições autárquicas na liderança do PS e do PSD, de acordo com as informações recolhidas pelo Observador no rescaldo da noite eleitoral.

Entretanto, destaque para a reação de Pedro Nuno Santos às eleições. Avisa que olhar para o resultado do CHEGA como uma derrota é errado.

Numa publicação nas redes sociais, o ex-líder do PS afirma que, ao contrário da ideia que tem sido transmitida, o CHEGA não sofreu qualquer retração. Diz ainda que André Ventura cometeu um erro ao elevar demasiado a fasquia. Ainda assim, Pedro Nuno Santos defende que não se deve comparar as autárquicas às legislativas e deixa um agradecimento aos candidatos do PS.

E Pedro Santana Lopes não exclui uma candidatura à presidência da Associação Nacional de Municípios, que volta a pertencer ao PSD.

O PS perde a associação que liderava desde 2013 e em entrevista ao canal NOW, ontem à noite, Santana Lopes lança-se para a corrida à liderança.

Talvez, há muita coisa a bater o pé ao governo para lutar. Nomeadamente, a melhoria das condições de vida dos que trabalham nos municípios. Imenso. E, portanto, o governo devia legislar neste sentido. Eu posso ajudar nessa tarefa de fazer os trabalhos necessários para levar o governo e convencer o governo a adotar medidas que eu já sei que são mesmo precisas e os meus colegas concordam, quero ver se o consigo fazer. Agora, não passa pela cabeça.

Estava disponível para isso.

Não, estar disponível parece que me estou a oferecer para um cargo. Não, eu agora ainda tenho que tomar posse outra vez como presidente da Câmara da Figueira, mas é uma hipótese.

A Associação Nacional de Municípios será até que liderada pela socialista Luísa Salgueiro. Na noite eleitoral, Luís Montenegro destacou a importância do PSD ter a presidência deste organismo e também da ANAFRE, a Associação Nacional de Freguesias.

As eleições autárquicas são também o tema do Explicador. Vamos ouvir já a seguir Ricardo Araújo, eleito presidente da Câmara Municipal de Guimarães, e na comissão de inquérito recebemos Ricardo Leão, reeleito autarca de Loures. Falamos agora das presidenciais. Henrique Gouveia e Melo volta a aparecer em primeiro na mais recente sondagem e Luís, numa eventual segunda volta, também ficaria em primeiro.

Conclusões de uma sondagem da Pitagórica, divulgada ontem à noite pela TVI e pela CNN Portugal. Gouveia e Melo aparece em primeiro com quase 27% das intenções de voto. Em segundo surge Luís Marques Mendes com 20. António José Seguro aparece no terceiro lugar com 18 e André Ventura em quarto com cerca de 14. No quinto lugar está o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, com 9% das intenções de voto. António Filipe, com 2,5, e Catarina Martins, com 1,9, aparecem no fim da tabela, atrás de Rui Tavares, que não é, no entanto, candidato oficial.

A sondagem mostra também que numa eventual segunda volta, Gouveia e Melo consegue o melhor resultado contra André Ventura.

Alcança 63% das intenções de voto, contra 15 do líder do CHEGA. De resto, também Marques Mendes consegue superar em muito André Ventura numa segunda volta, assim como António José Seguro. Gouveia e Melo vence qualquer um dos outros candidatos numa segunda volta. Contra Marques Mendes, Almirante obtém 42%, face a 37 do antigo líder do PSD. Contra António José Seguro, Gouveia e Melo atinge os 44%, face aos 37 do antigo líder do PS.

São agora 9:08, já a seguir o Explicador, mas primeiro, Luís, que outras notícias merecem destaque?

Joe Biden elogia Donald Trump pelo acordo de cessar-fogo no Médio Oriente. O antigo presidente norte-americano destaca que Donald Trump conseguiu levar a bom porto um novo entendimento para a paz. Numa publicação na rede social X, Biden sublinha que o caminho até este acordo não foi fácil. Mário Centeno é um dos nomes mais bem cotados para se candidatar à presidência da Autoridade Bancária Europeia, notícia avançada pelo "Eco". O jornal acrescenta que o ex-governador do Banco de Portugal terá o apoio da presidente do BCE, Christine Lagarde, caso decida mesmo avançar com essa candidatura. E Portugal pode garantir já hoje o apuramento pro Mundial de Futebol do próximo ano. A Seleção Nacional joga em casa com a Hungria, tendo de vencer a partida e também esperar que a Arménia perca ou empate no terreno da Irlanda. O jogo está marcado para às 17:45. Tem relato e comentários em direto aqui na Rádio Observador. E foi um dos momentos mais marcantes dos debates televisivos em Portugal e é uma das histórias centrais neste terceiro episódio do novo podcast Plus do Observador.

Falamos de A Eleição Mais Louca de Sempre, que narra a história das eleições presidenciais de 1986.

Na primeira volta, quatro candidatos enfrentaram-se. Entre eles estavam dois históricos do PS e amigos de longa data, Mário Soares e Francisco Salgado Zenha.

Estão finalmente prontos. Antes de entrarem no estúdio quatro, Miguel Sousa Tavares, o jornalista que vai moderar o debate, convida os candidatos a escolherem as faces da moeda, que vai ditar quem começa e quem termina o debate. "Escolhe tu, Mário", convida Zenha. Soares fica com o lado onde aparece uma caravela, Zenha com o escudo. Será Francisco Salgado Zenha a começar.

Um certo deste terceiro episódio de A Eleição Mais Louca de Sempre, o ator Gonçalo Waddingtons é o narrador desta série em seis episódios. Conta também com música da Samuel Úria. Os guiões são do jornalista Miguel Santos Carrapatoso.

E já sabe que há um novo episódio todas as semanas, mas se for assinante Standard ou Premium do Observador, tem acesso antecipado à série completa, ou seja, aos seis episódios.