É um conjunto de produtos tecnológicos, muitos deles indispensáveis no dia a dia e vários totalmente gratuitos para os utilizadores. Com quotas de mercado avassaladoras, 10 deles têm mais de mil milhões de utilizadores e desses, 6 têm mais de 2 mil milhões. Neste podcast falamos de uma história de rivalidades com a Microsoft e das possíveis ameaças da regulação e do Chat GPT. O que torna este um negócio excecional e o que faz com a maior "pilha" de dinheiro de entre todos os gigantes de tecnologia?

