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Temos nesta altura a oportunidade de falar em direto com a Ministra da Cultura e Desporto, Margarida Balseiro Lopes. Bom dia, obrigado pela sua disponibilidade para se juntar a nós nesta emissão especial da Rádio Observador. Margarida Balseiro Lopes, que mensagem deixa nesta altura em que recebemos esta notícia que foi para todos inesperada?

Bom dia. De facto, estamos todos em choque com esta notícia da partida tão prematura do Diogo Jota e do irmão. Este é de facto um dia triste para o futebol, para o desporto, mas sobretudo para o país. Num dia como o de hoje, é deixar uma palavra à família, aos amigos, aos colegas de equipa. Este é, de facto, um dia triste.

Margarida Balseiro Lopes, espera que seja possível também nos próximos jogos haver essas homenagens e continuar a recordar Diogo Jota?

Naturalmente, sei que a Federação Portuguesa de Futebol já o solicitou e é normal e desejável que isso aconteça.

Margarida Balseiro Lopes, obrigado por se ter juntado a nós nesta mensagem que nos deixa aqui a propósito da morte de Diogo Jota. Recordo, morreu esta noite vítima de um acidente de viação em Espanha. O internacional português do Liverpool tinha 28 anos