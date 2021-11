Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Guarda Nacional Republicana de Penafiel descobriu, na passada sexta-feira, 400 mil euros em cofres escondidos num muro de pedra em Rio de Moinhos.

Dois militares da GNR estavam, de acordo com o JN, a trabalhar num serviço de gratificado, no qual acompanhavam uma obra de requalificação de uma rua na localidade de Rio de Moinhos, que dá acesso ao campo de tiro do clube de caçadores daquele concelho.

Após o regresso do almoço, um dos trabalhadores identificou um homem que teria chegado ao local de carro e que vasculhou o muro de pedra, identificando-se como um emigrante regressado, antes de ter abandonado o local sem dar mais explicações.

Após averiguar o local do muro, um dos militares da GNR descobriu dois cofres, tendo encontrado mais três numa outra zona do empedrado, junto do campo de tiro. O Núcleo de Investigação Criminal foi chamado ao local e contabilizaram 400 mil euros guardados dentro dos cinco cofres.

Para a população de Rio de Moinhos, ainda segundo o JN, duas hipóteses justificam a presença desta quantidade avultada de dinheiro. Parte da população considera tratar-se de “dinheiro sujo”, que resulta do tráfico de droga numa zona que os moradores afirmam ser afastado das residências e que, portanto, é usado para esse propósito.

Outra hipótese, contudo, relaciona os cofres com o assassinato, em 2009, daquele que ficou conhecido como o “Bruxo de Rio de Moinhos”.

A GNR vai continuar a investigar o caso, numa tentativa de encontrar o dono do dinheiro ali escondido.