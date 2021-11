Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Espinho, Matosinhos, Porto e Penafiel. A agenda oficial de Marta Temido levou a ministra da Saúde esta sexta-feira ao Norte do país, onde inaugurou quatro unidades de saúde na região.

O périplo começou às 10h00 com a inauguração do Consultório de Saúde Oral do Agrupamento de Centros de Saúde de Espinho/Gaia, seguindo-se, uma hora depois, a abertura oficial da nova unidade de saúde infanto-juvenil da Unidade Local de Saúde de Matosinhos.

Em Espinho, a ministra anunciou a abertura de mais quatro destes espaços na ARS do Norte até ao final do ano, sublinhando a importância de ter dentistas no serviço público, “uma resposta recente”. Mas não ficou por aqui: graças ao financiamento do PRR, Marta Temido anunciou que, ao longo do próximo ano, mais 27 espaços semelhantes irão surgir no país, já que “há necessidade de reforçar o número de dentistas” no Serviço Nacional de Saúde.

À tarde, pelas 14h00, Marta Temido seguiu para a inauguração das novas instalações da Unidade de Saúde Familiar “Novo Sentido” e Unidade de Cuidados na Comunidade de Campanhã. A terminar a visita ao Norte do país, a ministra da Saúde terminou o dia em Penafiel para inaugurar a nova Unidade de Hemodiálise do Serviço de Nefrologia e o novo espaço de Consultas e Exames do Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.