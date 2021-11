Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Quem se vacina, ganha”: É este o slogan do sorteio que pretende incentivar a população austríaca que ainda não se vacinou contra a Covid-19 a vacinar-se, — organizado pela rádio e televisão pública austríaca (ORF, na sigla austríaca).

Vão ser sorteados mil prémios, entre os quais está uma casa, um carro elétrico e uma smart TV.

Milhões de pessoas confiam no trabalho dos jornalistas da ORF, que fazem o melhor para manter os austríacos informados sobre os desenvolvimentos científicos. A educação e a informação, às vezes, não são suficientes para ancorar a contribuição do maior número possível de pessoas, imprescindível na vacinação e no combate à pandemia”, explicou Alexander Wrabetz, diretor geral da ORF, citado pelo Kurier.

A lotaria deve ser encarada como uma “motivação adicional” para aqueles que ainda não tomaram a vacina — 34% da população, sendo a Áustria o país com a imunização mais baixa da Europa ocidental — e, ao mesmo tempo, é um “grande obrigado” a todos os que já foram vacinados, enfatizou Alexander Wrabetz.

Para participar no concurso é necessário viver na Áustria, ter pelo menos 18 anos e ter sido vacinado contra a Covid-19 entre o passado dia 1 de outubro e o próximo dia 20 de dezembro, com uma das quatro vacinas autorizadas pela União Europeia. Os vencedores serão anunciados no dia 24 de dezembro, sendo nesta etapa preciso o comprovativo de que a pessoa está vacinada.

Esta iniciativa da rádio e televisão estatal austríaca soma-se à pressão que o Governo do país tem exercido há semanas. Entre as novas medidas anunciadas na última sexta-feira, está a vacinação obrigatória a partir de fevereiro do próximo ano.