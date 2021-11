Marcelo não retribui a Costa desejo "made in" Autoeuropa

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há um ano e meio António Costa tinha tudo na cabeça. Chegou à Autoeuropa, deu a volta na companhia do costume, o Presidente da República, e no final disparou com uma declaração inesperada que deixou Marcelo Rebelo de Sousa num desconforto pouco usual. Lançou-lhe a recandidatura a Belém ao prometer voltar ali, para os 30 anos da fábrica, com o mesmo Presidente no ano seguinte. Agora é Costa quem vai inesperadamente a votos, mas Marcelo não lhe retribuiu o gesto de há um ano. Circularam de braço dado, saíram com uma promessa dada, outra recebida e discursos articulados, mas com todo o peso da crise política à parte.

Na intervenção que fez na fábrica da Volkswagen em Palmela, Costa lembrou que a moda é o “created in” em vez do “made in”, quando explicava que o ideal era o país conjugar os dois no que a dinamização da economia diz respeito. Quanto a ele, Marcelo e a realidade política nacional, ambos criam e fabricam sem parcimónia, mas nenhum previu, naquele episódio “made in” Palmela em maio de 2020, que o cenário hoje pudesse ser o que é.

A dada altura, na intervenção que fez, Marcelo falava na “previsibilidade da vida portuguesa: foi possível prever há um ano a nossa vinda aqui nos termos em que se realiza — salvo o almoço”, que foi palavra dada mas não cumprida. Só não acrescentou: e salvo o quadro político. Esta sexta-feira, quando Costa foi questionado sobre se gostaria de voltar para cumprir o almoço na cantina com o Presidente, respondeu apenas com um “boa tarde”. Perante uma tentativa semelhante dos jornalistas, Marcelo atirou com a evolução da pandemia para fintar qualquer insistência e atirar-se rapidamente para a maçaneta do carro que o transportaria dali para fora.