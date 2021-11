Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Novo Banco entrou com uma ação de execução sobre Luís Filipe Vieira. De acordo com o registo no portal da Justiça da entrada desta ação, o banco liderado por António Ramalho quer executar Luís Filipe Vieira, a sua empresa Promovalor, a sua mulher Vanda Vieira e o sócio Manuel Almerindo Duarte.

E a execução leva o valor total de 7,56 milhões de euros.

De acordo com o Expresso, que avançou com a notícia, há dois ativos em que o Novo Banco está de olho no âmbito desta execução: as ações da SAD do Benfica detida pelo ex-presidente do clube — 3,28% do capital que valem cerca de 3,9 milhões — e um imóvel na margem sul do Tejo.

Isto acontece depois de no Parlamento, em maio deste ano, o presidente do Novo Banco, António Ramalho, ter declarado que património de Luís Filipe Vieira “vale mais não executado do que executado”.