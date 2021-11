Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal tem 13 casos de infetados com a nova variante Ómicron. A informação foi avançada pela Direção-Geral da Saúde (DGS), esta manhã, depois das análises feitas no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

As amostras em causa são “associadas a casos de infeção de jogadores do Belenenses SAD [agora B-SAD], dado que um dos casos positivos terá tido uma viagem recente à África do Sul”.

De acordo com o comunicado, a DGS revela que os ensaios preliminares efetuados no INSA sugerem, “fortemente”, que “todos os 13 casos associados aos jogadores da Belenenses SAD estejam relacionados com a variante de preocupação Ómicron”.

As autoridades de saúde determinaram o isolamento profilático para todos os contactos associados ao surto, “independentemente do estado vacinal e do nível de exposição”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os casos de infeção dos jogadores do Belenenses-SAD levaram a uma situação insólita este fim de semana, numa altura em que a equipa entrou em campo com apenas nove jogadores, a maioria da equipa de Sub-23. O jogo acabou pouco depois do regresso dos jogadores do intervalo, quando a equipa ficou apenas com seis jogadores em campo.

A Liga de Clubes vai, esta segunda-feira, reunir-se de emergência para analisar todos os episódios que levaram a que os azuis entrassem em campo naquelas condições. Haverá ainda uma reunião urgente com as autoridades de Saúde para clarificar os protocolos existentes.