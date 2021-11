Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, revelou-se, esta segunda-feira, “muito desiludido” com a decisão de vários países de colocar restrições à circulação de e para o país africano, devido ao aparecimento da nova variante Ómicron, noticia a BBC.

O chefe de Estado sul-africano afirmou que as restrições não têm justificação científica, não serão eficazes, e apenas servirão para prejudicar a economia do país: “A única coisa que esta proibição das viagens vai fazer é danificar ainda mais as economias dos países afetados e minar a sua capacidade para responder à pandemia e recuperar”.

Cyril Ramaphosa afirmou, também, que o país não vai tomar novas medidas restritivas para conter a propagação da nova variante, mas admite que a “vacinação obrigatória para determinadas atividades e locais” pode ser considerada. As medidas em vigor na África do Sul obrigam ao uso de máscara em público, e restringem eventos em espaços fechados a 750 pessoas, e em espaços abertos, a duas mil.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros do país, Naledi Pandor, disse, no sábado, que a África do Sul estava a ser punida, e não aplaudida, pela descoberta da nova variante.

A variante Ómicron já foi detetada em vários países – Portugal, Reino Unido, Alemanha, Austrália, Israel, Bélgica, Países Baixos, Suíça, Itália e República Checa – e causa preocupações às autoridades de saúde mundiais. A Organização Mundial de Saúde afirmou que o risco global da nova variante é “muito alto”, devido ao seu potencial para ser mais resistente à imunização e mais contagiosa.

Vários países europeus responderam ao apelo de Ursula von der Leyen de colocar restrições às viagens de e para a África do Sul e países vizinhos: Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, Malta, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Áustria, Países Baixos, Bélgica e República Checa já anunciaram medidas para travar voos de e para a África Austral.

A nova estirpe da Covid-19 já foi detetada em 13 pessoas em Portugal – todos jogadores da Belenenses SAD. Um dos atletas que acusou positivo ao teste da Covid-19 terá viajado para a África do Sul recentemente.