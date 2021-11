Europa prepara o travão de emergência, fecha portas a África e aperta medidas para tentar controlar (de novo) a pandemia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ursula von der Leyen sugeriu, os 27 Estados-membros reuniram-se e, poucas horas depois, concordaram com a presidente da Comissão Europeia: está na hora de puxar o travão de emergência. Embora nesta sexta-feira, o consenso tenha existido entre os 27, perante a ameaça da nova variante do coronavírus, Ómicron, entrar em força na Europa, isso não é sinónimo de que aquilo que von der Leyen sugeriu — travar voos de e para a África Austral — aconteça no imediato. Cada país tem de pôr em marcha os seus mecanismos e alguns deles, Portugal incluído, já avançaram com as restrições. Os restantes deverão tomar a decisão o mais tardar durante a próxima semana.

Por cá, os voos de e para Moçambique já foram bloqueados, mas a lista vermelha é maior: Ursula von der Leyen quer limitar o tráfego aéreo de e para os países do sul de África (e outros) afetados pela nova variante. “Todo o tráfego aéreo para estes países deve ser suspenso até termos um entendimento claro sobre o perigo que esta nova variante representa. Todos os viajantes que regressem desta região devem respeitar regras de quarentena estritas”, defendeu.

Os viajantes do Botswana, Essuatíni (antiga Suazilândia), Lesoto, Namíbia, Moçambique e Zimbabué terão grande dificuldade em conseguir entrar na Europa e é certo que quarentena e testes PCR serão exigidos nos aeroportos. A variante Ómicron tem 30 mutações e ainda não se sabe que impacto terá, inclusive sobre a vacinação, numa altura em que a Europa voltou a ser o epicentro da pandemia e as restrições estão de novo a ser levantadas.

Em Portugal ainda não foi identificado nenhum caso desta nova variante que surgiu na África do Sul, e que foi detetada pela primeira vez na Europa, na Bélgica, esta sexta-feira.

De África, a primeira reação foi do Ministério da Saúde da África do Sul que considerou a urgência da Europa em fechar o espaço aéreo como draconiana, não científica e contrária ao conselho da Organização Mundial de Saúde. Apesar da crítica, um a um, os países europeus (e não só) vão fechando as portas a África, continente onde apenas 7,1% da população está completamente vacinada.

Portugal

Taxa da população completamente vacinada: 88%

Foi já ao final da noite de sexta-feira que o Governo determinou a suspensão dos voos de e para Moçambique, com efeitos a partir das 00h00 de segunda-feira, 29 de novembro, anunciou o Ministério da Administração Interna, em comunicado. No entanto, já a partir de sábado, a quarentena será obrigatória para quem chegue de sete países africanos devido ao surgimento da variante Ómicron.

“Já a partir das 00h00 deste sábado, todos os passageiros de voos oriundos de Moçambique (assim como da África do Sul, Botsuana, Essuatíni, Lesoto, Namíbia e Zimbabué) ficam obrigados a cumprir uma quarentena de 14 dias após a entrada em Portugal continental, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde”, lê-se no documento. Não são os únicos. Também os viajantes que tenham passado por aqueles países 14 dias antes de aterrarem em Portugal terão de ficar em isolamento.

A TAP realiza três voos semanais de e para Moçambique. Não há voos diretos entre Portugal e África do Sul.

Com a pandemia a crescer no país, António Costa anunciou na quinta-feira as novas medidas para conter a propagação do vírus e avisou que o país vai entrar novamente em situação de calamidade a 1 de dezembro. Para além do regresso do uso da máscara em espaços fechados (mas só na próxima semana), o Governo irá impor uma semana de contenção, entre 2 e 9 de janeiro, com teletrabalho obrigatório, férias prolongadas até 10 de janeiro e sem discotecas a funcionar.

Espanha

Taxa da população completamente vacinada: 80%

Foi o primeiro país da União Europeia a seguir as recomendações de Ursula von der Leyen e a dizer claramente que vai puxar o travão de emergência. Antes do Governo de Pedro Sanchez, já Reino Unido e Israel tinham anunciado que irão suspender ligações aéreas com os países da África Austral.

Carolina Darias, a ministra da Saúde espanhola, deixou claro que o país pretende impedir a chegada de passageiros da África do Sul e do Botswana, podendo a lista de países aumentar depois de o tema ser discutido no próximo Conselho de Ministros. Para além disso, no que toca a controle de fronteiras, os passageiros provenientes dos países de risco elevado terão de apresentar certificado de vacinação e testes antigénio ou PCR.

Com a pandemia a crescer em Espanha — em média, mais de 6 mil casos diários — há novas medidas a caminho como limitações ao número de pessoas em restaurantes, locais de diversão, e casamentos. O país também irá adotar um semáforo Covid, para além de alterar os critérios de avaliação do risco.

França

Taxa da população completamente vacinada: 69%

Ao longo desta sexta-feira, vários países europeus foram dando passos no sentido de fechar fronteiras. França foi clara e proibiu, com efeito imediato, os voos de Moçambique, África do Sul, Lesotho, Botsuana, Zimbabué, Namíbia e Essuatini. A medida terá para já uma duração de 24 horas, mas pode vir a ser estendida no tempo. A nova variante ainda não foi detetada em França, segundo o ministro da Saúde.

“Estas medidas destinam-se a proteger-nos contra a chegada deste vírus”, explicou Olivier Véran, ao anunciar a decisão do Governo francês.

Com uma média de 22 mil novos casos diários nos últimos 7 dias, o Governo de Emmannuel Macron recusa a ideia de voltar aos confinamentos ou impor recolher obrigatório. O que avança é a dose de reforço da vacina para maiores de 18 anos e encurta-se para 5 meses o espaçamento entre o reforço e a segunda dose.