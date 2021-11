Ómicron tem mais de 30 mutações e pode estar bem mais disseminada. O que se sabe sobre a nova variante?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ómicron é o nome da nova variante identificada no Botswana e na África do Sul e que até agora era definida apenas pelo código B.1.1.529. Tem um conjunto alargado de mutações, mais de 30, sobre as quais ainda se desconhece como podem interferir com o vírus, mas é possível que esteja mais disseminada do que se sabe até ao momento.

Até esta quinta-feira, tinham sido analisadas quase 100 sequências genéticas do vírus, mas nos próximos dias haverá mais dados dos laboratórios sul-africanos, garante ao Observador Nicksy Gumede-Moeletsi, virologista na Organização Mundial de Saúde (OMS África).

A nova variante, classificada esta sexta-feira como variante de preocupação pela Organização Mundial de Saúde e pelo Centro Europeu para a Prevenção e Controlo da Doença (ECDC), causou um alerta a nível mundial, com casos detetados na Bélgica, Israel e Hong Kong, além dos países africanos, e fez vários países fecharem as fronteiras com a África austral, contrariando as recomendações da OMS. Essa é aliás recomendação da União Europeia, deixando contudo a decisão final para cada estado, sendo que muitos já o fizeram (Espanha, França, Itália, Alemanha, Áustria, Reino Unido e Grécia, por exemplo).

Qual a possível origem da B.1.1.529?

A acumulação de mutações (mais de 30) nesta variante é compatível com o facto de se ter originado numa pessoa com uma infeção crónica, disse Ravi Gupta, professor de Microbiologia Clínica da Universidade de Cambridge. Francois Balloux, diretor do Instituto de Genética na University College de Londres, concorda: “Provavelmente desenvolveu-se durante uma infeção crónica numa pessoa imunocomprometida, possivelmente com VIH/sida”.

A infeção crónica com coronavírus, que faz com que uma pessoa demore muito mais tempo a eliminar a infeção do que outros doentes, pode acontecer com mais frequência em pessoas com comorbilidades ou com sistemas imunitários debilitados, como acontece com os doentes infetados com VIH ou com sida — uma doença com elevada prevalência naquela região africana.

Nicksy Gumede-Moeletsi, virologista na OMS África, diz ao Observador que “é uma hipótese forte, mas os dados científicos disponíveis ainda não permitiram confirmá-lo” — assim como também não descartaram a hipótese.

Como é que a nova variante foi detetada?

A Rede de Vigilância Genómica da África do Sul (NGS-SA) detetou um grande número de vírus da variante B.1.1.529 na última análise semanal realizada com amostras de Gauteng, uma província da África do Sul. Das amostras recolhidas para análise entre 14 e 23 de novembro, 70% (71) pertenciam a esta variante, segundo comunicado de imprensa do Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis (NICD). Mesmo que algumas amostras sejam anteriores a essa data, Nicksy Gumede-Moeletsi garante que todas as amostras são do mês de novembro.

A variante Ómicron também foi detetada no Botswana, com quatro casos conhecidos, e anunciada pelos dois países quase em simultâneo. “A exportação para a Ásia [nomeadamente o caso de Hong Kong] implica que estará mais disseminada do que os dados genéticos implicam por si”, disse Tom Peacock, virologista no Imperial College de Londres.

A virologista da OMS África, baseada na África do Sul, concorda: se o caso de Israel teve origem num viajante do Malawi é possível que já haja mais casos no país, ainda que não haja nenhuma comunicação oficial sobre isso.