Casos diários aproximam-se dos três mil. É a pior terça-feira desde 5 de fevereiro

Quanto à distribuição dos óbitos pelo território nacional, cinco das mortes registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo, duas na região Centro, outras duas no Algarve, uma na região Norte e outra no Alentejo.

Por faixas etárias, a única em que o número de novos casos não ultrapassa os três dígitos é a dos indivíduos com 80 ou mais anos, em que se verificaram 78 das infeções sinalizadas pelas autoridades de saúde nas últimas 24 horas. Todas as outras faixas etárias ultrapassam mesmo os 200 novos casos.

A situação mais preocupante continua a ser a do grupo etário entre os 40 e os 49 anos, que registou 476 novos casos. Há outras duas faixas etárias que registaram mais de 400 casos: a dos 30 aos 39 anos (417) e a dos 50 aos 59 anos (411).

Ainda antes da faixa etária das crianças até aos nove anos, em que se contabilizaram 330 casos, o grupo dos indivíduos dos 20 aos 29 anos registou 386 novos infetados. Ou seja, entre as oito faixas etárias consideradas pela DGS, as crianças são a quinta em número de novos casos.

Seguem-se a faixa etária dos 60 aos 69 anos (294 casos), a dos jovens entre os 10 e os 19 anos (293 casos) e a dos idosos entre os 70 e os 79 anos (222).

Em termos geográficos, a região Norte é aquela que mais novos casos registou nas últimas 24 horas, com mais 964 infetados, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 921. Contudo, a única em que o número de infeções está abaixo dos 100 são os Açores, com 22. De resto, o Centro tem mais 629 casos, o Algarve mais 166, o Alentejo mais 103 e a Madeira mais 102.