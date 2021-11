Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Marcelo Rebelo de Sousa comentou, esta terça-feira, o veto anunciado ontem relativamente à eutanásia. O Presidente da República explicou que devolveu o diploma ao Parlamento pelo facto de a lei ter “uma mistura” entre as condições da morte medicamente assistida, havendo “regras contraditórias”.

Numa visita a uma exposição da Helpo no Museu dos Coches, o chefe de Estado diz que é necessário que os legisladores entendam que se a eutanásia se aplica em caso de “doença fatal”, “doença incurável” ou “doença apenas grave”. “Quem vai aplicar a lei precisa de um critério”, afirma Marcelo, acrescentando que, nestas circunstâncias, “não podia promulgar uma lei destas com dúvidas destas”.

“Uma lei desta importância e desta sensibilidade” não podia ficar com falhas, sublinhou Marcelo, que indica que esta tem “consequências na vida das pessoas”.

Além disso, o Presidente da República diz que ficou “atado de mãos”, porque o diploma da eutanásia chegou mais tarde do que esperava, além de que não contava que viesse com tantos “problemas”. “Aliás, como sabe foi um texto que foi publicado no Diário da Assembleia d a República.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Quando chegou o texto final, no dia 26 [de novembro], praticamente estava o último plenário [desta legistlatura] a fazer-se”, apontando que não havia calendário para marcar uma sessão para discutir o assunto.