Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Marcelo Rebelo de Sousa vetou, esta segunda-feira, sem promulgação, o decreto que recebeu da Assembleia da República sobre a morte medicamente assistida, “envolvendo a eutanásia e o suicídio medicamente assistido”.

Em nota publicada no site da presidência, o chefe de Estado solicita que se clarifique duas “contradições”. Uma delas prende-se com a exigência de “doença fatal” para a permissão de antecipação da morte. O Presidente argumenta que essa exigência pode ser alargada para uma “doença incurável” mesmo que não seja fatal, e, noutra ainda, a “doença grave”.

O Presidente da República pede, assim, que a Assembleia da República clarifique se é exigível “doença fatal”, se só “incurável”, se apenas “grave”, numa carta (que pode ver aqui) divulgada no site da Presidência.

No caso de deixar de ser exigível a “doença fatal”, Marcelo pede que se repondere “a alteração verificada”, uma vez que corresponde “a uma mudança considerável de ponderação dos valores da vida e da livre autodeterminação, no contexto da sociedade portuguesa”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Frisou também que esta reponderação demorará nove meses — atirando a decisão, por isso, para outra legislatura.

Ainda no caso da doença grave ou numa incurável, Marcelo diz que o “legislador tem de escolher entre exigir para a eutanásia e o suicídio medicamente assistido – que são as duas formas da morte medicamente assistida que prevê, entre a ‘doença só grave’, a ‘doença grave e incurável’ e a ‘doença incurável e fatal’”.

Para mais, o chefe de Estado indica que o novo texto do diploma “ora usa ‘doença grave ou incurável’, o que quer dizer uma ou outra, ora define aquela como grave e incurável, o que quer dizer, além de grave, também incurável, ora usa ‘doença grave e fatal ‘, o que quer dizer que, além de grave e incurável, determina a morte. Não apenas é grave, incurável, progressiva e irreversível, como acontece com doenças crónicas sem cura e irreversíveis. É fatal”.

“Em matéria tão importante como esta — respeitante a direitos essenciais das pessoas, como o direito à vida e a liberdade de autodeterminação –, a aparente incongruência corre o risco de atingir fatalmente o conteúdo”, prossegue o Presidente.

Num cenário em a Assembleia da República optar por renunciar “à exigência de a doença ser fatal, e, portanto, ampliar a permissão da morte medicamente assistida”, tal significa que Portugal seguirá os países com uma “solução mais drástica ou radical”, como os Países Baixos ou a Bélgica. “Trata-se de saber em que bases se apoia a opção pela solução mais drástica e radical, se for essa a opção da Assembleia da República”, lê-se no diploma.

Marcelo reforça que as suas convicções não tiveram qualquer peso na decisão, destacando o juízo que formula é aquilo que diz corresponder ao “sentimento valorativo dominante na sociedade portuguesa”. E justifica que não suscitou a fiscalização prévia do Tribunal Constitucional por “haver prévias aparentes incongruências de texto a esclarecer” e por “desse esclarecimento decorrer, largamente, o tipo de juízo jurídico-constitucional formulável”.

Recorde-se que, em março, Marcelo vetou a lei da eutanásia, após o Tribunal Constitucional a ter chumbado.