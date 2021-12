O Twitter removeu 3.465 contas relacionadas com operações de propaganda estatais ligadas a seis países, segundo um comunicado publicado pela rede social na quinta-feira.

O maior volume de contas apagadas, segundo a Al Jazeera, pertence à China, e são 2160 os perfis que serviam de instrumentos de campanha do Partido Comunista Chinês. 2.048 contas tinham como objetivo alimentar a narrativa do Estado chinês em torno do tratamento dado ao povo Uigur na província Xinjiang.

Os restantes 112 perfis da China estavam ligados à “Cultura Changyu”, uma empresa privada contratada pelas autoridades regionais de Xinjiang que promovem vídeos de Uigures a apoiar o governo e aqueles que são designados pelo governo chinês como “campos de treino vocacional”.

A Organização das Nações Unidas e organizações de direitos humanos têm acusado a China de extermínio étnico aos Uigures, um grupo étnico de maioria muçulmana que tem sido colocado em campos de concentração e, de acordo com o The Guardian, tem ainda sido sujeito a alegados casos de trabalho forçado e programas de esterilização.

As contas, inicialmente ligadas a pornografia e a novelas coreanas, tinham poucas interações nas redes sociais depois de reaproveitadas para as operações de propaganda estatal.

De acordo com uma análise do Instituto Australiano de Políticas Estratégicas (ASPI), 97% das contas tinham menos de cinco seguidores, e 73% não tinham qualquer seguidor. Embora 98% dos tweets não tivessem qualquer interação – nem likes nem retweets – os restantes 2% eram partilhados por diplomatas e figuras oficiais do partido chinês.

Também na quarta-feira, o Facebook apagou 500 contas, de acordo com o New York Times, depois de terem contribuído para a amplificação das publicações de um falso biólogo suíço denominado “Wilson Edwards”, que afirmava que os Estados Unidos da América estavam a interferir junto da Organização Mundial de Saúde para rastrear as origens da Covid-19. As afirmações deste suposto cientista – cuja conta veio a descobrir-se ter sido criada 12 horas antes das publicações – foram citadas pelos media estatais chineses.

Today we're sharing information about attempts to manipulate Twitter – carried out by state-linked actors in six countries – and adding these datasets to our public archive.

All associated accounts & content have been removed. https://t.co/PfBtK48aCe

— Twitter Safety (@TwitterSafety) December 2, 2021