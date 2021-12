Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Piorar, não piorou: o Benfica tem o mesmo registo pontual à 13.ª jornada da I Liga desta temporada do que na época 2020/2021 (3.º lugar com 31 pontos). O Benfica sofreu esta sexta-feira frente ao Sporting a quarta derrota em 2021/2022 ao jogo 25, quando na época transata o mesmo número de desaires aconteceu logo ao encontro 21. Mas há coisas que melhoram, coisas que mudam e coisas de quem ninguém se esquece. E os adeptos do Benfica presentes no Estádio da Luz fizeram questão de se lembrar bem e in loco do que ia acontecendo no relvado. E fizeram Jorge Jesus saber disso…

⌚️72' SLB 0-3 SCP ⚠️Há 6 anos que o ????Sporting não tinha uma vantagem de 3 golos frente ao ????Benfica no ????️Estádio da Luz.

2021 [0-3] ????????Rúben Amorim

2015 V 0-3 ????????Jorge Jesus pic.twitter.com/V3qeEYoKPk — playmakerstats (@playmaker_PT) December 3, 2021

A seguir ao 0-1? Palmas e apoio, até porque o jogo estava a começar e um grande golo (como foi o caso no cruzamento teleguiado de Pote e o remate fantástico de Sarabia) pode sempre acontecer e desvirtuar rapidamente do 0-0. O Benfica não pode, aliás, pelo menos nesse momento do jogo, queixar-se de apoio.

No entanto, a situação como que descarrilou e logo no melhor momento dos encarnados. Rafa e Darwin acertaram nos ferros, João Mário deu a bola a Adán, e no entretanto o Sporting fez 0-2 e 0-3. Para mal de Jorge Jesus (mas positivo na altura), o Sporting apenas havia vencido uma das últimas 18 idas à Luz. Por 3-0… e JJ no banco dos leões.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Rapidamente o jogo desta sexta-feira fez lembrar esse encontro de 2015 e a Luz apenas falou para demonstrar um grande desagrado. Enquanto os adeptos do Sporting, cerca de três mil, faziam a festa, os benfiquistas saíam do silêncio para dizerem de sua justiça.

A seguir ao 0-3 muita gente se levantou e saiu do estádio, os assobios fizeram-se ouvir e aqui e ali, alguns lenços brancos improvisados surgiram. Jorge Jesus já tinha uma mensagem, pelo menos bem captada pelas câmaras, de alguém a desejar-lhe outros caminhos que não os do Benfica, mas o ambiente encarnado só piorou.

E quando parecia que podia ser esporádico, na medida em que eram protestos afetos ao resultado, até nas substituições os vários jogadores foram assobiados. Uns mais, outros menos, mas o destaque vai para Everton, presenteado com a maior assobiadela nesse momento específico do encontro.

Mas ainda mais impactante do que os lenços (máscaras?) brancos – e foram muitos – mostrados a Jorge Jesus, a despedida das águias foi marcada por uma vaia forte, ainda que alguns tentassem aplaudir, devolvendo o gesto aos conformados jogadores do Benfica.

Os adeptos do Benfica não gostam de perder, muito menos com o Sporting em casa. Há poucos resultados piores, no imaginário do que é uma rivalidade entre vizinhos, do que ser categoricamente derrotado em casa pelos leões. E os adeptos fizeram Jorge Jesus perceber isso.

Quando ao técnico encarnado, na flash interview à BTV preferiu pensar no que aí vem e no que ainda falta: “Quarta-feira temos um jogo decisivo para a Champions e queremos muito passar aos oitavos de final. As próximas horas não vão ser fáceis para os adeptos, para o treinador e para os jogadores do Benfica, mas amanhã já estamos a treinar e a pensar que temos de vencer o Dínamo Kiev, que nos pode dar uma oportunidade de passar aos oitavos de final. É uma decisão. No campeonato ficámos a quatro pontos mas ainda há muitas jornadas, tens muito tempo para poder recuperar. Na quarta-feira não”.