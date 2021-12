Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“SIM swapping“, “phising“, “smishing“, “vishing” ou “fraude de romance”. Não faltam nomes para explicar as fraudes online mais comuns, como explica a Associação Portuguesa de Bancos (APB) numa campanha que divulgou esta quinta-feira apelidada de Cyberscams 2.0. Em comunicado, a APB dá a conhecer estes novos tipos de esquemas para enganar pessoas e explica como é pode proteger-se.

Desde fingir ser o presidente de uma empresa, o técnico de informática ou da sua operadora de telecomunicações, até tentar atraí-lo para um romance ou conseguir o controlo do seu cartão de telemóvel; os cibercriminosos desenvolvem os esquemas mais elaborados para aceder aos seus dados pessoais, pedir os dados de movimentação da sua conta e ficar com o seu dinheiro” explica a APB em comunicado.

A campanha Cyber Scams 2.0 foi criada pela Europol e pela Federação Bancária Europeia, da qual a APB faz parte. As fraudes online identificadas, além das já foram referidas, são: “Fraude de Apoio Técnico”; “Fraude por Telemóvel”, “Roubo de Identidade”; “Fraude CEO”; “Fraude Faturas”; Fraude de compras online; e “Fraude de investimento”.

Para informar quem não está por dentro destes esquemas, a APB criou ainda uma plataforma na qual é possível ver vários PDF’s onde são explicados detalhadamente cada tipo destas fraudes e como se deve evitá-las.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A APB refere ainda que, “com esta iniciativa, as autoridades e associações de bancos europeias pretendem promover a adoção de comportamentos mais informados e seguros por parte dos cidadãos, ajudando a prevenir e combater o cibercrime”.

Entre as principais dicas transversais a todos os tipos de esquemas enunciados também pela Europol para evitar que alguém seja enganado, estão conselhos como manter o software atualizado, incluindo o navegador da internet, antivirus e o sistema operativo” dos aparelhos eletrónicos que usa; não abrir hiperligações e anexos suspeitos recebidos por email ou SMS; alterar as palavras-passe com frequência; e verificar com frequência os extratos bancários.