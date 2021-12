Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Autoridade da Concorrência acusou a Meo, a Nos, a Vodafone e a Accenture de concertação no serviço de televisão por subscrição, sendo esta a nota de acusação e não a decisão final, onde poderá vir fixada uma coima.

Em comunicado, a entidade liderada por Margarida Matos Rosa explica que acusou as empresas “de restringirem a concorrência ao combinarem entre si a inserção de 30 segundos de publicidade como condição de acesso dos respetivos clientes às gravações automaticas dos diferentes canais de televisão”.

A informação deste serviço foi divulgada pela comunicação social em agosto de 2020. Os três operadores lançaram quase em simultâneo esta publicidade antes dos clientes puderem aceder às gravações automáticas, num serviço que tinha o suporte tecnológico da Accenture.

“Em agosto de 2020, a AdC determinou a abertura de uma investigação, tendo em novembro do mesmo ano efetuado operações de busca e apreensão, com vista a obter prova dos comportamentos em causa”, lê-se no comunicado.

O acordo levou a uma “abordagem concertada” pelas operadores com a consultora. A AdC diz ainda que os clientes dos operadores ficaram sem incentivos de mudança “perante a degradação simultânea e a concertada do serviço de televisão por subscrição”. Para a AdC, “o acordo visou, assim, preservar a estrutura de mercado relativamente estável e equilibrada, da qual os operadores beneficiam, uma vez que o mesmo minimiza a diferenciação nas ofertas de serviços de televisão por subscrição, em termos de preço ou outras condições de transação, em benefício dos operadores e em detrimento dos consumidores”.

Também ao nível da comercialização de espaço publicitário junto de anunciantes e agências o acordo eliminou concorrência já que as condições eram uniformes.

Esta acusação é agora passada para um período de defesa dos acusados, podendo no final o processo ser alterado.