A Comissão Europeia aprovou o plano de reestruturação da TAP o qual prevê ajudas adicionais de 2,55 mil milhões de euros. Um dos remédios impostos à companhia aérea é a cedência de 18 slots por dia no aeroporto de Lisboa.

O comunicado foi emitido horas depois da vice-presidente da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, ter sinalizado que a companhia era viável, mas que seria necessário impor alguns remédios. O plano prevê a separação de negócios entre a TAP e a Portugália, que será também reestruturada, e um perímetro de ativos não estratégicos que serão vendidos, nomeadamente a manutenção no Brasil, na empresa de catering e no handling (Groundforce).

As ajudas que agora receberam luz verde consistem numa injeção de capital ou equivalentes a capital, incluindo a conversão do empréstimo de 1,2 mil milhões de euros em capital.

Os serviços da Concorrência europeus também validaram uma 107 milhões de euros de compensação por prejuízos causados por restrições à operação causadas pela pandemia, sofridas entre 1 de julho e 30 de dezembro de 2020.

No total o pacote financeiro deverá corresponder aos 3,2 mil milhões de euros previstos no plano entregue há pouco mais de um ano, do qual a TAP já recebeu 1.662 milhões de euros.