Mais 5.754 casos de Covid-19 e 16 mortes. É dos piores dias desde fevereiro

Na distribuição de infeções por regiões, Lisboa e Vale do Tejo foi a que reportou mais casos, contabilizando 2.727, o que corresponde a 47% do total de casos. Segue-se o Norte com 1.433 (25%), o Centro com 962 (17%), o Algarve com 238 (4%), a região autónoma da Madeira com 207 (3,5%) o Alentejo com 138 (2%) e a região autónoma dos Açores com 49.