Os deputados do parlamento do Gana envolveram-se novamente confrontos físicos entre esta segunda-feira. Entre empurrões, murros e pontapés, foi este o final de uma sessão onde os membros do parlamento lutaram (literalmente) pela sua visão política.

Em causa esteve, segundo a Africa News, a aprovação de uma lei que previa a aplicação de uma taxa de 1,75% a todas as transações monetárias realizadas por telemóvel, e que tinha já sido proposta em novembro.

Aquando do momento da votação da lei, membros da oposição rodearam o estrado onde Joseph Osei-Owusu — o delegado que substituía o speakernesta sessão — se encontrava, e boicotaram a votação. Momentos depois, irrompeu uma autêntica batalha campal entre os diversos deputados.

The Parliament of the Republic of Ghana ???????? The 4th and may be the last brawl of the year 2021. pic.twitter.com/sYnnlfta8W — Saddick Adams (@SaddickAdams) December 21, 2021

Apresentada pelo partido que atualmente governa o país, a nova medida tinha já sido mal recebida pela oposição, que afirmou que a lei iria prejudicar pessoas de baixo rendimento que utilizam o telemóvel para pagamentos do dia a dia. Segundo o ministro das Finanças do Gana, Ken Ofori-Atta, com esta nova imposição, o Estado arrecadaria cerca de 6,9 mil milhões de Cedis ganêses em 2022 (o equivalente a mais de 991 milhões de euros).

Esta proposta, contudo, foi recebida “a pontapé” num país onde, para colmatar o défice económico provocado pela pandemia, têm sido introduzidos cada vez mais impostos e subidas de preço do combustível, o que levou à escalada de preços dos bens de primeira necessidade.

Temos de demonstrar ao país que a nossa democracia está a crescer e que não sofrerá estes pecados inaceitáveis e espetáculos que presenciámos no chão [do parlamento]”, afirmou, segundo a Reuters, Haruna Iddrisu, líder da oposição.

Ghana Parliament breaks out into fight over the passing of the controversial E levy Bill pic.twitter.com/XnEwa901EM — #TV3GH (@tv3_ghana) December 21, 2021

Esta é a terceira vez que o parlamento do Gana passa das palavras à violência. Em janeiro, uma outra luta tinha já eclodido na assembleia do Gana, quando se realizava a eleição do próximo speaker do parlamento, durante a qual dos deputados tentou apoderar-se da urna de voto.