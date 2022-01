Um homem, de 28 anos, foi detido na quarta-feira no Aeroporto de Lisboa, devido a agressões a passageiros e tripulação durante um voo com destino à Guiana Francesa, divulgou, esta segunda-feira, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (COMETLIS).

Em declarações à agência Lusa, fonte do COMETLIS adiantou que o homem, que viajava num voo proveniente de Paris e com destino à capital da Guiana Francesa, provocou ferimentos ligeiros a vários passageiros e a um chefe da tripulação, facto que obrigou “a um desvio e aterragem não planeada” no Aeroporto de Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, o homem, de 28 anos, “aparentava estar sob o efeito de bebidas alcoólicas e de ter consumido produtos estupefacientes” e “teve de ser conduzido a unidade hospitalar para ser observado”.

Depois de ter tido alta clínica, o homem foi presente à Instância Local Criminal de Lisboa (secção de pequena criminalidade), tendo o processo baixado a inquérito.