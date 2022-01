Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Vacina” foi a palavra escolhida pelos portugueses para representar o ano de 2021. A vencedora da iniciativa Palavra do Ano, revelada esta terça-feira de manhã na sede da Porto Editora, no Porto, reuniu 45,5% dos votos (cerca de 15 mil votos singulares), ficando bem à frente da segunda classificada, “resiliência”, com 30,5%.

“A vacinação contra a Covid-19 marcou o ano de 2021, não só pelo sucesso do processo que colocou Portugal num lugar cimeiro a nível mundial, mas também porque permitiu a redução do número de vítimas da doença e o alívio das restrições a que os portugueses foram sujeitos”, comentou a Porto Editora em comunicado.

Em terceiro lugar ficou “teletrabalho” (9,2%), seguida de “bazuca” (6,5%). Os restantes vocábulos, definidos por uma equipa de linguistas e lexicólogos a partir das sugestões dos portugueses, das pesquisas efetuadas online na Infopedia e do trabalho de acompanhamento da realidade da língua portuguesa, obtiveram menos de 3% dos votos cada um. O menos votado foi “moratória”, com 0,6%.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De 1 a 31 de dezembro, quando decorreu a votação, foram recolhidos cerca de 35 mil votos através do site da Palavra do Ano, o que, para a Porto Editora, “demonstra a importância desta iniciativa que reflete os principais acontecimentos e factos que marcaram o ano em Portugal”.

Criada em 2009, a Palavra do Ano tem como objetivo “sublinhar a riqueza lexical e o dinamismo criativo da língua portuguesa, património vivo e precioso de todos os que nela se expressam, acentuando, assim, a importância das palavras e dos seus significados na produção individual e social dos sentidos com que vamos interpretando e construindo a própria vida”.

No ano passado, a palavra vencedora foi “saudade”, uma escolha que traduziu o impacto da pandemia nas relações sociais e familiares em 2020.