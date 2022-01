“Queremos mudar o mundo a toda a gente que entra por aquela porta”, conta Mariana Madeira Rodrigues, ilustrando o propósito da Terra dos Sonhos no apoio a crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade. No quarto episódio de “Mudar o Mundo”, o podcast do Santander dedicado a projetos e iniciativas com impacto na sociedade, a diretora executiva da Terra dos Sonhos fala do caminho percorrido, das conquistas em tempo de pandemia e do impacto ao nível do bem-estar holístico, em contextos de vida especialmente fragilizados.

Criada em 2007, a associação Terra dos Sonhos é uma organização sem fins lucrativos que tem o objetivo de promover o bem-estar de crianças, jovens e adultos, de forma permanente. A missão envolve o acompanhamento, cuidado e capacitação das famílias, dos cuidadores e dos profissionais de saúde que dão apoio a crianças com doenças graves, jovens institucionalizados ou residentes em casas de acolhimento e também adultos que sofrem de doenças crónicas.

“Cada pessoa que entra na casa da Terra dos Sonhos sente-se inspirada”, sublinha a diretora da associação ao falar da casa encantada que se distingue pelos detalhes da decoração e, sobretudo, pelos momentos mágicos que proporciona nas várias salas e no magnífico pátio interior. A Casa dos Sonhos, localizada na zona ribeirinha de Lisboa, é um espaço aberto ao público onde podem ter lugar eventos diversos como palestras, workshops, debates, reuniões e festas de aniversário.

“Realizar sonhos e promover o momento inspiracional em que a criança consiga ter mais esperança e acredite que pode ultrapassar a doença” é um dos objetivos da associação, desde a sua génese. Conhecer pessoalmente personalidades influentes como Cristiano Ronaldo, ir a um programa de televisão, visitar parques temáticos como a EuroDisney ou viajar até lugares especiais como a Lapónia, terra do Pai Natal, são exemplos que figuram entre as largas centenas de sonhos tornados realidade pela associação Terra dos Sonhos, desde 2007.

Mesmo nos piores cenários é fundamental manter as coisas em perspetiva, como aconteceu ao longo da atual crise pandémica. Durante um confinamento, conta Mariana, “realizámos o sonho de uma miúda que estava há sete anos em casa, à espera de um transplante pulmonar, com imunidade muito baixa e, portanto, confinada”. Este é um dos mais de seis mil exemplos de pessoas impactadas, uma experiência inesquecível que deixou todos os intervenientes de “coração cheio”.

Para avaliar o impacto das ações da Terra dos Sonhos, está a ser conduzido, desde outubro de 2019, um ensaio clínico coordenado por uma equipa de médicos oncologistas do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O estudo envolve a observação comparada de 160 doentes com cancro colorretal de modo a aferir o impacto do acompanhamento prestado pelos Guias em Saúde na melhoria da qualidade de vida dos pacientes. “Somos muito conscientes de que estamos a fazer a diferença, mas é preciso comprovar”, explica a dirigente da associação a propósito do estudo que visa comparar a qualidade de vida dos doentes acompanhados pelos guias da Terra dos Sonhos com a dos doentes sem apoio.

Atualmente, o plano de atividades da organização integra três dimensões que facilitam a implementação das ações no terreno. A área dos Sonhos Transformadores promove a realização de sonhos de crianças e jovens com doença grave, ou em fase terminal, contribuindo para a melhoria do estado anímico e para o reforço do sentimento de esperança. Em situações de vulnerabilidade, a realização de sonhos tem grande impacto na vida de quem lida com uma doença grave, ajudando no tratamento, em processos de recuperação ou de aceitação.

A Oficina do Sonho proporciona sessões de capacitação em gestão das emoções, de acordo com metodologia que ajuda a aumentar o autoconhecimento e a regular as emoções, aspeto fundamental para construir relacionamentos saudáveis e responder aos desafios do dia a dia. O desenvolvimento de competências socioemocionais é fundamental para que estas vidas não deixem de sonhar nem de acreditar que podem ser felizes. We Guide é a área em que se formam os Guias em Saúde, profissionais que acompanham o doente durante um ano, assegurando a capacitação do doente ou do cuidador informal.

Se quiser ser um Amigo de Sonho apenas precisa de fazer um donativo à Terra dos Sonhos, contribuindo para garantir a continuidade das ações da Associação. Ao mesmo tempo que assegura o acompanhamento permanente a um número cada vez maior de crianças e jovens em situação de fragilidade provocada por doenças, em regime de acolhimento e também a adultos com doença crónica, ajuda a promover o bem-estar dos cuidadores e das famílias.

“Queres ir depressa vai sozinho, queres ir longe vai acompanhado”, é um dos lemas mais ouvidos na associação e, a cada sonho realizado, Mariana Madeira Rodrigues, não tem dúvidas de que está no sítio certo, “com terra e com sonho, porque é preciso ter os pés bem assentes na terra para realizar os sonhos”.

