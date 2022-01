Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma mãe de 41 anos levou o filho na mala do carro até um centro de testagem à Covid-19, nos Estados Unidos da América, com receio de ser infetada.

O caso aconteceu em Houston, no Texas, quando Sarah Beam – professora de 41 anos – levou o filho de 13 anos a um centro de testagem drive-thru num estádio da cidade. Na chegada ao local do teste, os profissionais de saúde informaram a mãe que o filho não seria testado enquanto não estivesse nos bancos traseiros do veículo, tendo depois alertado as autoridades.

Quando Bevin Gordon, a responsável pelos serviços de saúde do distrito — que detetou inicialmente o jovem na bagageira — voltou ao carro de Sarah Beam, o filho já tinha saído da mala do carro, com as imagens de segurança do local a mostrar a criança a deslocar-se de um compartimento do veículo para o outro.

O caso aconteceu no dia 3 de janeiro, segundo a Sky News, mas só foi tornado público pelo tribunal no dia 7 de janeiro. Sarah Beam foi condenada por ter colocado uma criança em perigo, mas libertada após pagamento de uma fiança.

[A mãe] afirmou que tinha colocado o filho dentro da mala do carro para impedir a sua exposição ao coronavírus enquanto conduzia para o estádio para uma nova testagem”, revela o documento emitido pelo tribunal, segundo a Euro Weekly News.

Professora na escola de Cypress-Fairbanks há 10 anos, Sarah Beam encontrava-se sob licença administrativa. O filho não sofreu quaisquer ferimentos na deslocação até o centro de testagem.