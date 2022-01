Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Agentes do Departamento de Polícia de Los Angeles salvaram um piloto numa questão de segundos, antes de um comboio esmagar uma avioneta acidentada — o piloto era a única pessoa a bordo do Cessna 172 que fez uma aterragem de emergência no domingo, pelas 14h (hora local), numa linha de comboio.

O acidente aconteceu pouco depois de a avioneta ter descolado do Aeroporto de Whiteman, em Pacoima, bairro de Los Angeles, e de ter perdido energia de acordo com a Associated Press, citada pelo USA Today.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo — LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022

A julgar pelas imagens que as autoridades disponibilizaram no Twitter, a operação de salvamento foi muito rápida, com poucos segundos a distar entre a retirada do piloto de rosto visivelmente ensanguentado e o embate do comboio que desfez ainda mais o Cessna 172 acidentado.

Através de uma câmara usada por um dos agentes, é possível assistir ao resgate: a certa altura ouve-se um dos polícias a gritar “Vai, vai, vai!”, à medida que o comboio se aproxima do avião.

Pacoima, Ca. Whiteman airport:

Plane crash Osborn/SF road

Plane lost power, crashed onto tracks, #LAPD pulled pilot out just before approaching train collided with unoccupied plane — LAPD Operations-Valley Bureau (@LAPDOVB) January 9, 2022

“Oficiais da Divisão Foothill demonstraram heroísmo e ação rápida ao salvar a vida de um piloto que fez uma aterragem de emergência nos caminhos de ferro (…), pouco antes de um comboio colidir com a aeronave”, lê-se na mensagem entretanto publicada no Twitter pelo departamento policial.

À data do acidente, a circulação dos comboios foi interrompida e o trânsito desviado. Não foram reportados mais feridos além do piloto que sofreu ferimentos ligeiros. A situação vai agora ser investigada pelas autoridades competentes.