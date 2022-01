em atualização

David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, morreu esta terça-feira, após duas semanas semanas de hospitalização devido a uma disfunção do sistema imunitário, anunciou o seu porta-voz, Roberto Cuillo.

“O Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, morreu à 1.15 da manhã [00:15 em Lisboa] do dia 11 de janeiro no hospital de Aviano, Itália, onde se encontrava hospitalizado. A data e o local do funeral serão comunicados nas próximas horas”, escreveu Cuillo na sua conta na rede social Twitter.

David Sassoli estava hospitalizado com “complicações graves” devido a uma “disfunção do sistema imunitário”.

A presidente da Comissão Europeia lamentou a morte de David Sassoli. “Entristece-me profundamente a morte de um grande europeu e italiano”, escreveu Ursula von der Leyen na sua conta na rede social Twitter.

“David Sassoli era um jornalista apaixonado, um extraordinário presidente do Parlamento Europeu e, sobretudo, um querido amigo. Os meus pensamentos estão com a sua família. Descansa em paz, caro David”, acrescentou.

I am deeply saddened by the terrible loss of a great European & proud Italian.

David Sassoli was a compassionate journalist, an outstanding President of the European Parliament and, first & foremost, a dear friend.

My thoughts are with his family.

Riposa in pace, caro David!

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 11, 2022