"É melhor ridículo do que morto": a resposta aos movimentos anti-máscaras que surgiram há cem anos, numa outra pandemia

Num só dia, segundo o San Francisco Chronicle, foram detidas mais de 100 pessoas por “perturbar a paz” ao não utilizar máscara. O preço a pagar para quem fosse apanhado com a boca e o nariz à mostra eram 10 dias na prisão ou o pagamento de uma multa equivalente, atualmente, a 80 dólares.

As ordens, ainda assim, continuaram a não ser acatadas. A 25 de janeiro de 1919, a Liga Anti-Máscara realizou uma manifestação, com mais de 2 mil membros, no centro da cidade, em oposição ao decreto.

Mais tarde, esta medida sanitária foi estendida a outras cidades norte-americanas, como Denver, Seattle, Sacramento e Phoenix. Escolas, igrejas, teatros e salas de cinema foram encerrados nestas localidades. Em Oakland, o mayor da cidade lançou um apelo aos seus habitantes: “O sensato e patriótico, sem que importem as nossas crenças pessoais, é proteger os nossos concidadãos, unindo-nos nesta prática.”

Já o Conselho de Saúde de Nova Iorque preferiu uma abordagem mais direta: “É melhor fazer o ridículo do que estar morto.”

Do outro lado do Atlântico, na Europa, as regras utilizadas para combater a Gripe Espanhola foram diferentes. Em Espanha, o governo mandou encerrar as salas de cinema e apelou aos líderes locais para que limitassem a lotação dos eventos públicos — o que levou a uma grande revolta por parte da Igreja. Apenas no Reino Unido, e limitada a algumas cidades e grupos específicos, como as enfermeiras, a máscara foi recomendada.