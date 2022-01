Boletim DGS. Portugal ultrapassa pela primeira vez a barreira dos 50 mil casos diários

Internamentos praticamente inalterados: há mais quatro internados em enfermaria e menos sete em UCI

Depois de na segunda-feira terem tido um aumento considerável (foram mais 125 hospitalizadas em apenas 24 horas), esta quarta-feira, apesar do novo máximo de casos, os internados mantiveram-se praticamente inalterados. De acordo com o boletim da DGS, há agora 1.959 pessoas hospitalizadas com Covid-19 em Portugal, mais 4 do que ontem. Em unidades de cuidados intensivos há menos 7 pessoas, 153 no total.

Há um ano, estavam internadas 5.291 pessoas com Covid-19, 670 delas em unidades de cuidados intensivos.