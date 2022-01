Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois da grande temporada que fez em 2020/21, onde foi dos melhores médios da Primeira Liga estando já ligado contratualmente ao P. Ferreira após passagem pelos mexicanos do Cruz Azul, Stephan Eustáquio entrou na lista de possíveis alvos dos “grandes” mas apenas um, o FC Porto, foi procurando perceber a hipótese de negócio no último verão a par do então companheiro de equipa Bruno Costa, de regresso ao clube onde fizera a formação. Com a permanência de Sérgio Oliveira, que a seguir ao Europeu esteve com pé e meio na Fiorentina até à saída relâmpago de Gennaro Gattuso, o negócio não avançou mas também não caiu – e seis meses depois está prestes a ser anunciado, já com o médio internacional na Roma.

O internacional canadiano, que nas camadas jovens representou Portugal, está assegurado pelos azuis e brancos já neste mercado de janeiro, permanecendo apenas a dúvida do momento em que será anunciado tendo em conta a presença na seleção da América do Norte, que fará mais três encontros a contar para a fase de qualificação para o Mundial do Qatar. O acordo entre FC Porto e P. Ferreira vai mesmo passar por empréstimo de seis meses, ficando por confirmar o valor da cláusula de opção em causa.

Nascido em Leamington, no Ontario, o médio de 25 anos fez a formação entre os Nazarenos e a U. Leiria, tendo começado a destacar-se ao serviço do Torreense, antes de passar por Leixões e Desp. Chaves, onde deu mais nas vistas no plano nacional, antes de rumar ao México para a equipa então treinada por Pedro Caixinha. Agora, Eustáquio vai aumentar as soluções de Sérgio Conceição no meio-campo, juntando-se aos habituais titulares Uribe e Vitinha além de Grujic e Bruno Costa (que foi no último encontro adaptado a lateral direito), havendo a hipótese de colocar mais recuado Otávio ou Fábio Vieira.

No entanto, este não deverá ser o único reforço de inverno dos dragões, que em caso de vitória frente ao Famalicão este domingo ganham uma vantagem de seis pontos para o Sporting e de nove para o Benfica. E se, no caso de um novo lateral direito, poderá ou não ser aposta pela grave lesão de Wilson Manafá e pela saída de Corona, em relação à zona central é quase certo que chegará uma cara nova ao Dragão.

Na última semana surgiram mais dois nomes como possibilidades para o FC Porto já neste mercado: o brasileiro Nathan Silva, um dos jogadores mais cobiçados do campeão Atl. Mineiro, e Min-jae Kim, sul-coreano que já no verão tinha sido associado aos azuis e brancos quando estava no Beijing Guoan mas que acabou por rumar à Turquia (Fenerbahçe). No entanto, e apesar de ter havido um compasso de espera, a prioridade continua a ser Rúben Semedo, com o próprio Olympiacos disposto a baixar as exigências.

Apesar de as últimas notícias não terem propriamente agradado aos responsáveis azuis e brancos, depois de mais um caso fora de campo que teve o internacional português agora como vítima de agressão por parte de três indivíduos encapuzados (o que levou a que recebesse tratamento hospitalar num pulso), o central de 27 anos mantém-se na lista e chegou mesmo a recusar já uma proposta dos franceses do Bordéus tento em vista uma mudança para o Dragão, numa fase em que o conjunto grego admite baixar a cláusula de opção obrigatória após empréstimo para valores abaixo dos sete milhões inicialmente pedidos. As negociações irão avançar esta semana, já com o agente Jorge Mendes a intermediar as duas partes.