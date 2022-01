Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O jogador do Olympiakos Rúben Semedo foi atacado na noite de sexta-feira à porta de casa, na zona exclusiva de Glyfada, em Atenas.

A notícia é avançada pelo Mais Futebol, que cita a imprensa grega. De acordo com o site, Semedo estaria a regressar a casa pouco antes da meia-noite, na companhia de um amigo, quando foi atacado por três homens encapuzados.

Rúben Semedo já terá apresentado queixa na esquadra da polícia.

As notícias do ataque surgem cerca de 10 dias depois de o jogador ter sido detido por queixas de violência doméstica. Semedo passou a noite na prisão e foi libertado sem acusação, depois de a namorada ter retirado a queixa. Na sequência dessas mesmas revelações, Rúben Semedo escreveu a frase “Chega de mentiras” numa story publicada no seu Instagram.

Em setembro do ano passado, Rúben Semedo também esteve quatro dias detido por alegada violação. Acabou por ser libertado sob fiança, com o Ministério Público grego a considerar mais tarde que não haveria prova suficiente para prosseguir com o caso.