“Cheguei aqui há 20 anos. É um grande orgulho este Dragão de Ouro. Ter o privilégio de recebê-lo das mãos do presidente é um prazer. Obrigado, presidente, pelo carinho de hoje e de sempre”. Quando recebeu há mês e meio, Sérgio Oliveira não tinha propriamente um discurso de despedida e elogiava também o treinador que voltou a fazer dele uma aposta nos portistas, Sérgio Conceição. “Obrigado mister, não só pelo que fazemos juntos diariamente mas por me ter ajudado a ser o jogador que sou hoje. São cinco anos juntos, algumas rugas… É um prazer enorme continuar a ganhar consigo”. Esta quarta-feira, chegou a separação.

Sergio Oliveira

Num negócio há muito esperado e que já podia ter acontecido no verão por duas ocasiões (a Fiorentina, no período de menos de um mês em que Gattuso foi treinador da formação de Florença, e também a mesma Roma), o internacional português que esteve no último Campeonato da Europa foi confirmado como reforço da equipa de José Mourinho, o segundo para o português neste mercado depois de Maitland-Niles. No entanto, e olhando apenas para o acordo agora feito, poderá ser uma despedida de seis meses ou quatro anos.

O médio de 29 anos vai assinar até ao final da temporada pelo conjunto transalpino, com o FC Porto a ter direito a uma taxa de empréstimo de 1,5 milhões de euros. Em junho, os romanos têm uma opção de compra não obrigatória de 13,5 milhões (15 milhões menos o valor pago pela cedência temporária de seis meses), a que podem acrescer ainda um total de cinco milhões por objetivos desportivos. Caso permaneça, e esse é o cenário mais provável, Sérgio Oliveira vai assinar contrato até 2026 a receber 2,5 milhões/época.

De recordar que, quando estava perto do final de contrato, o internacional português tinha renovado o seu vínculo com o FC Porto até junho de 2025. “A carreira de um jogador nem sempre é fácil. Há momentos altos e momentos baixos mas o mais importante é nunca baixar os braços, dar sempre o melhor todos os dias, em todos os momentos, dentro e fora de campo, e ter um sentido de responsabilidade por envergar a camisola de um clube mundialmente conhecido, com muitos títulos. O sonho só se consegue com trabalho. Acredito que é um momento importante mas não quero ficar por aqui”, tinha referido em dezembro de 2020.

Depois de ter começado no Paços de Brandão, Sérgio Oliveira fez toda a formação no FC Porto a partir dos infantis e estreou-se nos seniores com 17 anos, tornando-se então o mais novo de sempre a ser titular pelos dragões num encontro oficial pelos dragões. Entre saídas e regressos, o médio passou por Beira-Mar, Malines, Penafiel, P. Ferreira, Nantes (onde foi treinado por Sérgio Conceição) e PAOK Salónica, voltando para se tornar um titular indiscutível nas duas últimas temporadas. Esta época, mesmo perdendo espaço sobretudo para Vitinha, levava 24 jogos pelos dragões com cinco golos e uma assistência. Ao todo ganhou nos azuis e brancos dois Campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças.