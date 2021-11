Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Marcano vai ser operado. O FC Porto anunciou esta terça-feira que o central espanhol vai ser “submetido a uma intervenção cirúrgica para correção de lesão no pé direito”, confirmando a informação dada por Sérgio Conceição na conferência de antevisão da visita ao Liverpool, onde o treinador garantiu que não contava com o jogador para Anfield.

De recordar que, na época passada, Marcano sofreu uma lesão grave no joelho direito que o afastou da competição durante um longo período. O espanhol volta agora a parar, sendo que participou em 12 jogos esta temporada, e o FC Porto não adiantou o tempo esperado de paragem. A lesão de Marcano, associada ao facto de Pepe estar ainda no boletim clínico e só ter feito “trabalho de ginásio e tratamento” no treino desta terça-feira, permanecendo em dúvida para Liverpool, cria um enorme problema a Sérgio Conceição — que poderá ser solucionado já no mercado de inverno.

???? @CoachConceicao: "Marcano não vai viajar connosco. Pepe vai viajar, mas será até à última hora para tentar recuperar um jogador que tem um peso não só dentro do campo, mas no balneário. Ainda há alguma esperança"#FCPorto #LFCFCP #UCL — FC Porto (@FCPorto) November 23, 2021

Depois de emprestar Diogo Leite ao Sp. Braga no verão, o FC Porto ficou com quatro centrais: Marcano, Pepe, Mbemba e Fábio Cardoso. Ora, com Marcano lesionado e Pepe em dúvida, sobram Mbemba e Fábio Cardoso. O primeiro, contudo, não vai renovar contrato e será um jogador livre em janeiro, com a SAD dos dragões a assumir a possibilidade de o deixar sair a custo zero. O segundo, embora já tenha sido opção em três jogos, não é uma solução para Sérgio Conceição e só irá entrar nas cogitações se não existirem outras alternativas.

Neste cenário, a opção Rúben Semedo ganha força. O internacional português, insistentemente associado ao Benfica desde a época passada e principalmente depois da lesão de Lucas Veríssimo, também está no radar do FC Porto e é um dos favoritos do universo azul e branco para reforçar o eixo da defesa. Semedo, que já voltou aos treinos com o Olympiacos e em breve deve regressar à competição, poderá chegar ao Dragão já no mercado de inverno e tornar-se a alternativa óbvia a Marcano.