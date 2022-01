Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O senado dos Estados Unidos está em vias de aprovar um pacote duro de medidas contra o regime de Vladimir Putin caso avance contra a Ucrânia. Um dos líderes do comité de relações internacionais do Senado entrevistado pela CNN ameaçou mesmo com a imposição da “mãe de todas as sanções” com represálias contra os bancos russos e a dívida soberana do país.

Para o senador Bob Menendez de Nova Jérsia não podem ser dados sinais de apaziguamento perante a possibilidade de uma invasão russa da Ucrânia. “Não podemos ter outro momento Munique”, afirmou à estação americana numa referência ao acordo de 1938 pelo qual os aliados permitiram a cedência de parte da Checoslováquia à Alemanha nazi na convicção de que assim travariam um conflito.

“Putin não vai parar se acreditar que o oeste não vai responder”, afirmou Menendez invocando as invasões russas na Georgia em 2007 e na Crimeia em 2014. E avisou: “Ele não vai parar”, repetiu ao mesmo tempo que apelava a negociações com os republicanos para aplicar sanções “severas”, apesar do tema dividir os dois partidos, conta o The Guardian

Não obstante as garantias dadas na semana passada pelo presidente russo a Emmanuel Macrón de que não ia invadir a Ucrânia e das autoridades militares anunciarem o fim das manobras militares na região, têm sido apontados sinais em sentido contrário. Este sábado a Reuters indicava que o reforço de meios militares russos na fronteira incluía reservas de sangue o que parece indicar a expetativa de combates.

Entre as sanções que estão a ser equacionadas há medidas massivas contra os principais bancos russos de forma a atingir a economia, bem como contra a dúvida pública russa, de acordo com o senador republicano James Risch do Wisconsin, também numa entrevista dada à CNN. “São sanções que irão além do que já fizemos no passado”. As negociações entre democratas e republicanos duram há vários dias e o acordo poderá ser alcançado em breve.

Uma das matérias que ainda separa os dois partidos conta a agência Reuters é a possibilidade de impor sanções ao gasoduto Nord Stream 2 que está em construção e abastecerá gás natural à Europa via Alemanha. A Rússia é o maior fornecedor da Europa e tem usado o gás como arma económica na sua estratégia para ganhar mais força a leste.

Algumas das sanções americanas podem produzir efeitos antes de uma eventual invasão das forças russas por causa das ações há desenvolvidas pelo regime de Putin, afirmou ainda o senador Menendez numa referência aos ataques informáticos à Ucrânia e manobras para tentar enfraquecer internamente o Governo ucraniano. As sanções serão reforçadas em caso de uma ofensiva e incluem assistência militar às autoridades ucranianas, mas não o envio de tropas americanas.