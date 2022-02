Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nos dias que correm, é fácil encontrar SUV – veículos volumosos, altos e pesados – mais potentes do que muitos coupés superdesportivos, por mais baixos e largos que estes sejam. Daí que os construtores se digladiem entre si na ânsia de oferecer motores mais nobres e mais potentes, capazes de assegurar mais emoção e maior rapidez. E o novo rei do segmento é o Aston Martin DBX707.

A marca britânica tenta sempre que os seus modelos ofereçam o cocktail ideal entre luxo e mecânicas potentes, com uns “pozinhos” de emoção, o que a levou a conceber o SUV que apelidou DBX, cuja primeira versão já extraía uns impressionantes 550 cv do V8 biturbo com 4 litros de capacidade. Sucede que, para muitos clientes, pouco mais de meio milhar de cavalos é pouco, mesmo quando acompanhados por 700 Nm de binário, força mais que suficiente para impressionar o condutor de um Ferrari, pois é sensivelmente o torque de um 812 Competizione ou do F8 Tributo.

O interior do DBX707 mantém a qualidade do DBX, mas apimentada com um toque mais desportivo 4 fotos

Assim, para satisfazer os clientes mais exigentes, a Aston Martin decidiu conceber um “super” DBX que apelidou DBX 707. Isto porque a sua potência é, efectivamente, de 707 cv. A potência é extraída do mesmo 4.0 V8 biturbo que, à custa de uma série de alterações interiores, mais gasolina e maior pressão do turbo, ganhou 157 cv – um incremento de 28,5% de potência. Mas, como se isso não bastasse, usufrui agora de mais 200 Nm de binário, atingindo 900 Nm, um valor muito respeitável que representa um salto, também ele, de 28,5%.

Com este novo nível de potência, o DBX707 eleva de 291 para 310 km/h a velocidade máxima, enquanto a capacidade de arranque evolui dos originais 4,5 segundos de 0 a 100 km/h para uns bem mais entusiasmantes 3,3 segundos, para superar a mesma fasquia. Além do incremento de potência, o DBX707 usufrui de uma série de adaptações às suspensões, chassi e diferenciais para tornar o SUV mais eficiente e capaz de lidar com o maior potencial do motor.

E até o diferencial traseiro evoluiu, mantendo o controlo electrónico, o que continua a fazer dele um e-drift. Associado a uma desmultiplicação final mais curta e ao potencial da caixa automática de nove velocidades, o novo diferencial até irá tornar mais divertida a condução.

O novo DBX707 vai começar a ser produzido neste trimestre, com as primeiras entregas a clientes a arrancar no segundo trimestre de 2022. Veja aqui a revelação do modelo: