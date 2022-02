Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma equipa de engenheiros químicos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla inglesa) criaram um material que é mais forte do que o aço, mas tão leve como o plástico, avança a revista científica Nature — chama-se 2DPA-1.

Os investigadores veem-no como uma espécie de “camada protetora”, podendo ser utilizado no fabrico de carros, telemóveis e até para pontes e outras grandes estruturas, explica Michael Strano, professor de engenharia química do MIT e principal autor do estudo, ao ABC.

Normalmente, não pensamos no plástico como algo que poderíamos usar para suster um prédio, mas com este material, podes fazer coisas novas. Tem propriedades muito invulgares e estamos muito entusiasmados”, considera.

Trara-se de um polímero bidimensional que, ao contrário de todos os outros polímeros que formam cadeias unidimensionais semelhantes ao “esparguete”, pode ser montado em lâminas, processo que até agora era considerado impossível, e pode ser produzido em massa.

O seu módulo de elasticidade — quer dizer, a medida proporcional à rigidez de um material quando este é submetido a uma tensão externa de tração ou compressão — é quatro a seis vezes superior ao vidro à prova de balas. Além disso, o seu limite de elasticidade — ou seja, a tensão máxima que um material elástico pode suportar sem sofrer deformações permanentes — é o dobro do do aço, embora tenha apenas um sexto da sua densidade.

Outra característica chave do 2DPA-1 é que ele é impermeável aos gases. Pode possibilitar “criar revestimentos ultrafinos que impeçam completamente a passagem de água ou gases”, sublinha Strano, acrescentando que pode “proteger o metal dos carros e outros veículos”.