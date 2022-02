Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Vodafone afirma que todos os números listados sob um contacto com o nome da empresa pertencem à operadora, num comunicado enviado esta quarta-feira após vários clientes afirmarem que tinham novos endereços na lista telefónica devido ao ciberataque. Ao Observador, a empresa esclareceu que estes números foram criados previamente ao sucedido e que o contacto está “decorre de uma funcionalidade da APP My Vodafone”. “Não está relacionado com o ciberataque”, refere a empresa.

Segundo a operadora, quem tem esta aplicação instalada concedeu permissões à empresa para criar estes números sob o contacto Vodafone. Este mecanismo foi utilizado para o “cliente identificar a origem do número chamador associado a campanhas de marketing”.

O objetivo desta funcionalidade é dar aos clientes a possibilidade de atender, ou não, chamadas provenientes da Vodafone”, diz a operadora.

A operadora de telecomunicação diz ainda que “caso os clientes não pretendam identificar o número chamador como Vodafone, podem apagar este contacto do telefone”.