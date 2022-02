Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mikhail Litvin é um vlogger russo que não só vive dos likes dos seus fãs, como vive para a popularidade que isso lhe traz. E há sempre uma desculpa nova para incendiar um automóvel ou fazê-lo explodir, com a criatividade do russo a apontar desta vez para uma alegada homenagem à morte recente de um amigo. Só que, analisando os pormenores e as opiniões dos amigos, ficamos com a ideia que é apenas mais um pretexto para conseguir mais uns “gostos”.

Litvin tornou-se conhecido pela forma como mostrou o seu desagrado em relação a um concessionário da Mercedes que, alegadamente, não estaria a conseguir resolver os problemas do seu AMG GT 63S 4Matic. Daí que o russo tenha optado por fazê-lo arder até ao último parafuso e consumar a destruição total. Se o Mercedes foi a vítima de 2020, em 2021 o sacrifício envolveu um Porsche Taycan, que Litvin foi ver a um stand da marca. Uma vez ao volante, ligou o carro e saiu pela janela, com estrondo, mas garantindo que tudo ficava devidamente registado em vídeo, para publicar no seu canal de YouTube.

Agora pegou num M5 Competition novo, que não lhe pertencia, e destruiu-o com a desculpa de estar devastado pela dor associada à perda de Said Gubdensky, um amigo que também era vlogger e que morreu em Novembro passado, após um despiste no seu BMW, em que seguia em excesso de velocidade e exibindo uma condução perigosa.

O vídeo está longe de ser convincente, com Litvin a regar o M5 com o que parece ser um litro de combustível, para depois lhe acertar com uma seta incendiária, ao fim de algumas tentativas. O BMW finalmente explode, mas o veículo que vai pelos ares tanto pode ser um M5 como qualquer outra versão. A veracidade da história é inclusivamente posta em causa pelos fãs de Litvin, indiciando que a credibilidade do vlogger deixa a desejar.