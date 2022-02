Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O naufrágio de uma embarcação de pesca espanhola na costa canadiana resultou em pelo menos quatro mortos, estando 17 marinheiros desaparecidos.

O acidente ocorreu na noite de segunda-feira a cerca de 450 quilómetros a leste da costa da província de Terra Nova, conta a Euronews.

Com base no porto de Marin, na Galícia, a embarcação de 50 metros era composta por uma tripulação de 24 membros — 16 marinheiros espanhóis, 5 peruanos e 3 elementos do Gana.

O barco, Villa de Pitanxo, emitiu dois alertas de socorro, e três homens foram encontrados a bordo de um salva-vidas com sinais de hipotermia.

“Fomos informados de que… corpos foram encontrados”, afirmou, segundo a BBC, Maica Larriba, uma representante de Pontevedra. “A temperatura da água atualmente é horrível, é muito baixa.”

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou estar a seguir o caso “com preocupação”.